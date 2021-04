Bezzubova slepkavībā izmantotā automašīna naktī, visticamāk, atrasta sadegusi Mežaparkā

Uzbrukumā futbola aģentam Romānam Bezzubovam izmantotā automašīna "BMW X5" aizvadītajā naktī, visticamāk, atrasta sadegusi Mežaparkā, apliecināja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, vēsta LETA.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA pavēstīja, ka glābēji izsaukumu par degušu mašīnu Ezermalas ielā saņēmuši plkst.1.28. Kopējā degšanas platība bija septiņi kvadrātmetri. Cietušo nav. Glābēji nodzēsuši ugunsgrēku un, kā ierasts šādos gadījumos, par notikušo ziņojuši policijai.

Aģentūrai LETA zināms, ka automašīna degusi Ezermalas ielā 27.

Jau ziņots, ka futbola aģenta Bezzubova nogalināšana varētu būt pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar cietušā profesionālo darbību, pieļauj izmeklētāji, vienlaikus uzsverot, ka Valsts policija izmeklē arī citas versijas.

Uzbrukums Bezzubovam notika trešdienas rītā Purvciemā brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu.

Uzbrucēji pārvietojušies ar melnas krāsas "BMW X5" markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem. Automašīnai bija bojāts labais sāns.

Trešdien policija paziņoja, ka mašīnai, iespējams, var būt mainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, tajā skaitā arī Krievijas federācijas numurzīmes, norādīja Valsts policijā.

Aģentūras LETA rīcībā esošajā videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.