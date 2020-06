Avārijā, kur Liepājā gāja bojā nepilngadīga jauniete, vīrietis pie stūres bija lielā alkohola reibumā

Noskaidrots, ka sestdien, 30. maijā, Liepājā notikušajā traģiskajā avārijā vīrietis pie automašīnas stūres bija sēdies lielā alkohola reibumā.

Sestdien, 30.maijā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Laboratorijas ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Automašīnas “BMW” vadītājs, vadot automašīnu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca šķērsim – kokam. Negadījumā cieta visi automašīnā esošie cilvēki – gan automašīnas vadītājs, gan tajā esošās nepilngadīgās jaunietes, taču viena no jaunietēm notikuma vietā no gūtajām traumām nomira, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Automašīnas vadītājs un divas pasažieres tika nogādātas medicīnas iestādē. Veicot alkohola pārbaudi konstatēts, ka vīrietis vadīja transportlīdzekli, būdams 2,56 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras nav iegūtas likumā noteiktā kārtībā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc diviem Krimināllikuma pantiem – par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola ietekmē, un par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādu noziegumu ir brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz desmit gadiem. Šobrīd kriminālprocesa turpinās pirmstiesas izmeklēšana.



Valsts policija atgādina, ka alkohols un jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšana ir divas nesavienojamas lietas un arī šis gadījums parāda, ka iereibis transportlīdzekļa vadītājs apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, bet arī rada draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Policija aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un nekādā gadījumā nesēsties pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā, tāpat nesēsties automašīnā, kur pie stūres atrodas iereibis vadītājs. Valsts policija aicina nepalikt vienaldzīgiem un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot par to Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.



Valsts policija izsaka līdzjūtību bojā gājušās jaunietes tuviniekiem.