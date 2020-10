Atpūtas vietā Liepājā aiztur agresīvu vīrieti

Otrdien ap deviņiem vakarā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka kādā atpūtas vietā Liepājā atrodas agresīvi noskaņots un iereibis vīrietis, kurš konfliktē ar atpūtas vietas personālu un apsargu. Valsts policija vīrieti nogādāja Liepājas iecirknī un par notikušo ir uzsākts process administratīvā pārkāpuma lietā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Otrdien, 6. oktobrī, ap pulksten 21:00 Valsts policijā tika saņemts izsaukums uz kādu atpūtas vietu Liepājā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, ierodoties notikuma vietā pamanīja apsardzes darbinieku, kurš bija satvēris kādu vīrieti, kurš bija acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī un lamājās skaļā balsī necenzētiem vārdiem. Atpūtas vietas darbinieki stāstīja, ka vīrietim jau ar paziņām, ar kuriem viņš bija ieradies telpās, izcēlās konflikts un paziņas aizgāja, taču vīrietis palicis pie bāra un prasījis pēc kārtējā dzēriena. Darbiniece vīrieša lūgumam atteikusi, jo viņš bijis spēcīgā reibuma stāvoklī un agresīvs. Pēc atteikuma saņemšanas vīrietis esot palicis vēl agresīvāks, tāpēc tika pieņemts lēmums izsaukt apsardzes darbiniekus.

Ierodoties apsardzes darbiniekam, apsargs esot piegājis klāt vīrietim, stādījies priekšā un lūdza pamest telpas. Vīrietis turpināja bļaustīties un centās ar rokām un kājām iesist apsardzes darbiniekam. Apsargs, izvērtējot to, ka apkārt nebija neviens, kurš varētu ciest no piparu gāzes, izlēma to pielietot pret vīrieti, lai viņu savaldītu. Vīrietis tika turēts līdz brīdim, kad ieradās likumsargi, kuri vīrieti nogādāja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes telpās. Šobrīd Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākts process administratīvā pārkāpuma lietā.

Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no 70 līdz 500 eiro apmērā.