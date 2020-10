Atklājot savus bankas datus telefonkrāpniekiem, Liepājā sieviete zaudē ļoti lielu naudas summu

Ceturtdien Liepājā kāda sieviete, atklājot savus bankas datus telefonkrāpniekiem, zaudējusi 1000 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Viņa stāstīja, ka viltvārži, uzdodoties par bankas darbiniekiem, zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju.

Šeršņova uzsvēra - lai gan arvien vairāk iedzīvotāju ir informēti par šādiem krāpšanas gadījumiem un krāpniekiem vairs nenotic, tomēr atsevišķos gadījumos krāpnieki tiek pie kārotā.

Šonedēļ VP tika saņemta informācija no trīs liepājniecēm, kuras nonākušas saziņā ar krāpniekam. Vienā gadījumā sieviete saņēmusi īsziņu it kā no savas bankas par to, ka viņai ir jāapstiprina maksājums. Sieviete neapjuka un šo darbību neveica. Tāpat kāda liepājniece informēja, ka viņa saņēmusi zvanu it kā no bankas drošības dienesta, taču pēc sarunas sieviete sapratusi, ka krāpnieki no viņas centušies izvilināt bankas datus, izmantojot attālinātās piekļuves aplikāciju. Arī šajā gadījumā sieviete nenoticēja krāpniekiem un viņiem nekas neizdevās, sacīja Šeršņova.

Viņa norādīja, ka vakar kāda sieviete informēja policiju par to, ka viņa ir saņēmusi telefona zvanu it kā no bankas darbinieces, kura paskaidrojusi, ka sievietes bankas kontā pašlaik notiekot dīvainas darbības - no tā tiekot noņemta nauda, tāpēc nepieciešams nekavējoties kontu nobloķēt. Sieviete nosaukusi savus bankas datus, pēc kā konstatējusi, ka no bankas konta ir noņemta nauda - 1000 eiro.

Policija uzsvēra, ka krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus - lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, SmartID PIN kodus, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.

VP atgādina, ka bankas darbinieki nekad attālināti neprasīs veikt tādas darbības, proti, telefonsarunas laikā sniegt iepriekšminētos datus. Ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, e-pasts vai jebkāda cita informācija, uzreiz jāsazinās ar banku. Tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, piefiksējot tālruņa numuru, no kura saņemts zvans.

"VP aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neuzticēt savus personas datus citiem cilvēkiem. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ," piebilda Šeršņova.