Apsūdz NBS vienības komandieri par 2019. gadā notikušo sprādzienu ar cietušiem karavīriem Priekules novadā

Prokuratūra nodevusi Kurzemes rajona tiesai krimināllietu, kurā par dienesta pienākumu nolaidīgu pildīšanu saistībā ar sprādzienu 2019.gadā Priekules novadā apsūdzēts kāds Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības komandieris.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais bija atbildīgs par sprādzienbīstamu priekšmetu galējās neitralizēšanas procedūras izvēli un rezultātu, piektdien paziņojumā presei norāda prokuratūra.

2019.gada aprīlī viņš kopā ar diviem nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas operatoriem ieradās sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanas vietā, kur veica 45 kilogramu sprāgstvielas neitralizēšanu, tās aizdedzinot.

Apsūdzētais novietoja sprāgstvielu neitralizēšanai paredzētajā bedrē, paņēma papīra gabalu, ievietoja to sprāgstvielā no malas un aizdedzināja. Neilgi pēc tā notika sprāgstvielas strauja aizdegšanās un sprādziens. Divi operatori bez normatīvajos aktos paredzētā aizsargekipējuma - bruņu vestes, ķiveres un aizsargbrillēm - atradās apmēram astoņu līdz 13 metru attālumā no bedres, kā rezultātā guva miesas bojājumus, kas nebija bīstami dzīvībai.

Apsūdzētais nolaidīgi pildīja savus dienesta pienākumus, proti, neizvērtēja un neizvēlējās neitralizējamās sprāgstvielas veidam atbilstošu neitralizēšanas metodi un realizāciju, neievēroja drošības tehnikas noteikumus, nenodrošināja sprādzienbīstamu priekšmetu grupas dalībniekiem pilna aizsargekipējuma lietošanu un neaprēķināja nezināmas sprāgstvielas neitralizēšanas gadījumam atbilstošu drošu distanci.

NBS preses virsniece Sandra Brāle aģentūrai LETA apliecināja, ka apsūdzētais incidenta brīdī bija nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupas komandieris.

Par šādu incidentu nekas līdz šim publiski nebija zināms. Šis incidents gan noticis neilgi pirms cita sprādziena 2019.gada 6.maijā Ādažu poligonā. Toreiz notika negadījums, kura laikā dzīvību zaudēja Albānijas bruņoto spēku kaprāle. Vēl divi karavīri tika nogādāti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas viens no viņiem slimnīcu pameta jau 6.maijā, jo gūtās traumas bija virspusējas.

Tomēr otra karavīra, majora stāvoklis bija galēji smags un Intensīvās terapijas klīnikā ārsti cīnījās par viņa dzīvību, taču to neizdevās glābt.

Militārā policija sākusi kriminālprocesu par sprādziena faktu Ādažu poligonā. Piektdien NBS preses virsniece aģentūrai LETA apliecināja, ka Militārā policija lietu izbeidza, jo netika konstatēts, ka izdarīts noziedzīgs nodarījums.