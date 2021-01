Aizputē naktī mājsēdes laikā ielaužas "Beķerejā"

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 15. līdz 17.janvāra rītam, kontroles pasākumos Kurzemes reģionā ir uzsākti aptuveni 120 administratīvo pārkāpumu procesi par ārkārtas situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, galvenokārt – mājsēdes neievērošanu.



16.janvārī ap pulksten 2.10 Aizputē, Lažas ielā tika pamanītas divas personas. Brīdī, kad likumsargi ar dienesta transportlīdzekli uzsāka kustību, viens no vīriešiem sāka skriet prom. Otrs vīrietis pienāca pie likumsargiem atvainojās par to, ka nakts laikā atrodas uz ielas tad, kad to nedrīkst. Viņš paskaidroja, ka ir informēts par mājsēdi, savu vainu atzīst un nožēlo, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pēc neilga laika pie likumsargiem piegāja otrs vīrietis, rokās turot alkoholiskā dzēriena pudeli. Vīrieša uzvedība bija bravūrīga un provokatīva, viņš lamājās un centās policistus izprovocēt uz konfliktu. Viņš kliedza, ka viņam neviens neko nevar aizliegt, viņš varot iet, kur vēlas, sodu nemaksās, kā arī visu laiku lamājās necenzētiem vārdiem. Tika noskaidrots, ka viņam jau iepriekš Aizputes novada Pašvaldības policija ir uzlikusi sodu par šādu pašu pārkāpumu.

Arī šoreiz Valsts policijā par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Vēlāk tika noskaidrots, ka viņš, izsitot stiklu, ir iekļuvis konditorejas telpās. Par šo gadījumu ir uzsākts kriminālprocess.

Aizputes "Beķereja" sestdien sociālajā tīklā "Facebook" vēstīja, ka, lai gan tā piektdienās strādā līdz pulksten 16, kāds pie bezmaksas bulciņām un vīna bija kārojis tikt pusnaktī, iekļūstot caur logu.