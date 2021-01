Aizliegtas ballītes apmeklētājiem katram piemēro 500 eiro sodu, bet rīkotājam jāšķiras no 2000 eiro

Par ārkārtējās situācijas laikā aizliegtas ballītes apmeklēšanu kādā viesu namā katram no tās dalībniekiem būs jāšķiras no 500 eiro, bet pasākuma rīkotājam - no 2000 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Likumsargi vakar kādā Siguldas tuvumā esošā viesu namā konstatēja pulcēšanos privātā pasākuma, kur tika svinēts Jaunais gads.

Šajā gadījumā 11 pasākuma dalībniekiem katram piemērots sods 500 eiro apmērā, bet pasākuma organizatoram - 2000 eiro.

Tāpat sākts administratīvā pārkāpuma process pret viesu nama īpašnieku kā juridisku personu.

Kā vēstīts, gadumijā Valsts policija konstatējusi vairāk nekā ārkārtējās situācijas ierobežojumu 1500 pārkāpumu.

Kopumā Jaunā gada naktī komandantstundas kontroles pasākumos pārbaudītas 5346 personas, no tām 1779 gadījumos bijuši pamatoti aizpildīti pašapliecinājumi par uzturēšanās vietas atstāšanu.

Aizvadītajā naktī sākti 1136 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī fiksēts vēl vismaz 431 pārkāpums, par kuriem tiks sākti administratīvie procesi. Šie pārkāpumi konstatēti tieši komandantstundas ierobežojumu laikā no plkst.22 līdz 5. Taču bijuši arī citi ārkārtējas situācijas ierobežojumu pārkāpumi.

Daudzos gadījumos piemēroti sodi 300, 500, 1000 un arī 2000 eiro apmērā.