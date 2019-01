Zaļā dzīvesveida piekritējas Anitras Toomas atziņas, lai cilvēce neaizrītos ar saviem atkritumiem

“Tik labi, kā mēs tagad dzīvojam, neesam dzīvojuši nekad. Tagad cilvēki nezina, ko vien izvēlēties. Šodien cilvēkam traucē ērtības, nevis fiziski grūtais darbs, vācu vai krievu jūgs un dažādas hormonālās saslimšanas,” saka žurnāla “Vides Vēstis” galvenā redaktore, Vides aizsardzības kluba pārstāve, zaļās domāšanas un dzīvesveida piekritēja Anitra Tooma. Viņa liek aizdomāties par to, ko katrs pats no mums var darīt ikdienā, lai dzīvotu zaļāk un veselīgāk.

A. Tooma ir pārliecināta, ka visas pārmaiņas, ko vēlas ieviest pasaulē, jāizmēģina uz sevis – to viņa arī mērķtiecīgi dara. Viņasprāt, cilvēkam ir atbildīgi jāizturas pret savu endokrīno sistēmu. “Diemžēl šodienas apstākļos cilvēka organismā indes var nonākt ļoti dažādos veidos, piemēram, ar pārtiku, mēs to varam ieelpot, uzsmērēt uz ādas, iegūt caur plastmasas priekšmetiem un daudzos citos veidos, tādēļ virtuvē un vannasistabā jāveic lielā revīzija, atbrīvojoties no visa kaitīgā. Piemēram, ūdens jāvāra metāla tējkannā, nevis plastmasas. Iegādājoties kādu jaunu plastmasas priekšmetu, elektroiekārtu, vajag jau veikalā to izsmaržot – ja plūst spēcīga, kodīga smaka, tādu nedrīkst pirkt. Bet putekļus vislabāk tīrīt ar ūdeni, neizmantojot ķīmiskās aromātvielas, un mājās neturēt liekus priekšmetus, kas krāj putekļus,” stāsta vides speciāliste.

Šobrīd ir sintētikas gadsimts, bet tajā pašā laikā 85 procenti ķīmiski sintezēto vielu līdz šim nekad nav pētītas, kā tās ietekmē veselību.

