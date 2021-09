Vilis Bukšs septembrī prognozē pirmās sniegpārsliņas

Ticējums par septembra pirmajām dienām saka, ja jauks Silu mēneša sākums, būs jauks rudens. Ja septembris silts, tad ziema vēla un ziemā maz sniega. Ja Miķeļu mēnesis miglains, marts būs sniegains, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

V. Bukšs stāsta, ka šogad gan pīlādžiem ogu gan lazdām riekstu ne mazums. Turpretim ozoliem ar zīlēm trūcīgi. Ticējums par meža pīlādžiem saka, ja sērmūkslim daudz ogu, būs garš un lietains rudens. Tāpat, ja daudz riekstu, tad slapjš rudens. Savukārt par ozoliem ir ticējums, ja daudz zīļu, tad rudenī bagāta raža un dziļa ziema. Šīs, tāpat kā skudrām savilktie augstie pūļi un agra jauno stārķu izlidošana norāda, ka rudens kopumā būs vairāk slapjš, nekā sauss.

Pagājušā janvāra un marta zīmīgajās dienās par septembri teikts, ka temperatūru un nokrišņu ziņā rudens pirmais mēnesis būtiski neatšķirsies no parastajiem septembriem. Taču svīru aizlidošana augusta pirmajās dienās un čurkstīšu ātrā aiziešana augusta pēdējās dienās liecina par agru un vēsu rudeni.

Septembra pirmajā pusē laikapstākļi mainīgi. Vēsākas dienas mīsies ar siltākām un nokrišņi īslaicīgi. Līdz Rudens Mārai (8. septembris) lielākoties atvēsinošas temperatūras dienās un vēsas naktis. Saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi īslaicīgi. Šajā laikā salnu vietās iespējamas arī pirmās rudens salnas. Vēlāk temperatūra dienā pārsvarā ap plus 13, 18 grādiem. Naktīs plus 5, 10 grādi. Vairāk mākoņu, nokrišņu un vējainu dienu.

Septembra otrajā pusē, it īpaši ap Rudenājiem (21. septembris), pārsvarā bez nokrišņiem. Vairāk saules dienā un zvaigžņu naktī, bet līdz ar to dienas kļūs siltākas, bet naktis vēsākas. Šajā laikā varēsim izbaudīt īslaicīgas atvasaras burvīgos mirkļus. Vēlāk, Dzelzu nedēļas otrajā pusē, pirms Miķeļiem (29. septembris), laiks var kļūt strauji rudenīgs. Temperatūra dienā ap plus 10, 12 grādiem, bet bezvēja skaidrajās naktīs jau daudzviet rudens salnas. Nokrišņi, īslaicīgi, bet iegriežoties dzestrajiem ziemeļu, ziemeļrietumu vējiem, lietum var pievienoties krusa un slapjš sniegs. Iespējams, ka kāda sniegpārsliņa lietum var pievienoties arī septembra pirmajā pusē, kad lietus laikā strauji mainoties rietumu vējam ar ziemeļu vēju, aukstais gaiss līdzi paķer arī kādu sniegpārsliņu... Kā saka, dzērves rudenī ap Miķeli launagu aiznesot atnes sniegu...

Līdzīgi laika apstākļi turpināsies arī vēlāk, oktobra pirmajā pusē, laikā līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris).