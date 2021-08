Vilis Bukšs prognozē, kādu laiku sagaidīsim vasaras pēdējā mēnesī augustā

Augusts ir labības, sīpolu, ķiploku vākšanas un ziemāju sējas laiks. Viršu mēnesis smaržo pēc āboliem, sēnēm un medus. Laiks, kad nogatavojas pirmie āboli, kazenes un meža rieksti. Meža staipekņiem veidojas sporas, kartupeļiem vīst laksti un zalkšu mātīte dēj olas. Rudzu mēnesī zemniekam trīs darbi: pļaut, art un sēt. Ticējums saka, lai arī augustā saulīte silda, ūdens tik un tā atdziest. Ja līdz pusdienai vēl vasara, tad dienas otrajā pusē jau rudens, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

"Tautas gudrība saka, ja pirmās augusta dienas karstas, tad būs auksta un gara ziema. Ja augusts silts, tad oktobris vējains. Šo teicienu var paturēt prātā, jo Viršu mēnesis rādās būt drusciņ siltāks kā parasti. Aizejošā vasarīgi siltā un nereti karstā jūlija elpu brīžiem sajutīsim arī augustā," prognozē V. Bukšs.

Atbilstoši februārim un vērojumiem dabā, tad temperatūru ziņā augusts būs tuvu vidējam, bet ar novirzi uz siltāku. Nokrišņi tuvu normai, bet sadalījums, tāpat kā iepriekšējos vasaras mēnešos, nevienmērīgs.

Laikā līdz Vasaras Mārai (15. augusts) silts, bet ap Uguns dienu (10. augusts) dažviet temperatūra var paaugstināties līdz plus 28 un vairāk grādiem. Šajā laikā nokrišņi lielākoties īslaicīgi, bet reizēm stipri un iespējami arī pērkona negaisi.

Mēneša vidū laikapstākļi nepastāvīgi. Siltākas dienas mīsies ar vēsākām un vairāk vējainu dienu. Sēņu lietutiņam var sekot pērkona negaisu lietusgāzes ar brāzmainu vēju. Temperatūras šajā laikā svārstīgas, no plus 17 līdz plus 25 grādi.

Mēneša otrajā pusē, laikā pirms Bērtuļa (24. augusts), pārsvarā saulains un sauss. Temperatūra ap plus 20, 25 grādi. Ap Linu dienu (25. augusts) biežāk īslaicīgs lietus, vairāk mākoņu un temperatūra dienas laikā robežās no plus 15 līdz plus 22. Augusta beigās, dilstošā mēnesī, nokrišņu mazāk, vairāk saulainu dienu un temperatūra dienas laikā ap plus 18, plus 23 grādiem. Naktis kļūs dzestrākas, un vienā otrā naktī temperatūra var nokrist līdz plus 3 un zemāk grādiem.

Augusts ir viršu un riekstu mēnesis. Jāvēro virši. Ja zied vairāk no galotnes – rudenī sals nāks lēnāk, bet būs stiprāks. Tāpat lazdas. Ja daudz riekstu – ziemas sākumā būs daudz sniega.