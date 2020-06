Vilis Bukšs prognozē, kādi laikapstākļi mūs sagaidīs jūnijā

Dabas vērotājs Vilis Bukšs savā blogā raksta, ka atbilstoši 31. decembrim un 13. janvārim, kas paredz jūniju, tad pirmais vasaras mēnesis rādās būt vidēji silts, vējains un ar nokrišņiem normas robežās. Zīmīgās dienas martā un maijā arī norāda uz siltu, bet ne karstu jūniju. Savukārt ziemeļvēji aprīlī norāda uz to, ka Zāļu mēnesī jūnijā salnu vietās līdz Jāņiem vēl iespējamas nakts salnas.

Jūnija pirmajā pusē laika apstākļi svārstīgi. Pārsvarā mērens siltums un īslaicīgi nokrišņi. Dienas, kad temperatūra var sasniegt plus 24 grādus, laikā ap Rudzu zieda dienu (12. jūnijs) nomainīs vēsas vasaras laiks. Salnu vietās iespējamas arī vasaras salnas. Laikā ap Vītu (15. jūnijs), temperatūra var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Tas būs īslaicīgi, jo vēlāk sekos stipras pērkona lietusgāzes un kļūs vēsāks. Šajā laikā vējains.

Mēneša otrajā pusē līdz Jāņiem (24. jūnijs) laika apstākļi lielākoties nepastāvīgi. Daudzviet īslaicīgi nokrišņi, pērkona negaisi, vējains. Temperatūra dienās pārsvarā ap plus 17, plus 23 grādi. Jāņu laikā tas pats mēreni siltais jūnijs, bez ilgstošiem nokrišņiem. Jāņu nakts vēsa, pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcjāņu dienās laika apstākļi varētu mainīties uz siltu, saulainu un sausu laiku. Vēlāk, laikā ap Pēteriem (29. jūnijs), vasarīgi silts un daždien arī karsts, kad temperatūra var pakāpties līdz plus 30 grādiem. Mēneša beigās silts, nokrišņi īslaicīgi, bet galvenokārt sauss. Līdzīgi laika apstākļi varētu saglabāties arī jūlija sākumā, līdz Septiņiem brāļiem (10. jūlijs).

Kopumā jūnijs ar vidējām vasaras pirmajam mēnesim atbilstošām temperatūrām un nokrišņiem. Tālākie vasaras mēneši, atbilstoši 30. maijam, varētu paiet tradicionālās Latvijas vasaras zīmē, gan nokrišņu, temperatūru, gan vēju ziņā.