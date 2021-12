Lorensa

Ak vili vili tada ziema ka tagad bija tikai manaa un tavaa bernibaa..skaista vai ne..kad macijos sakumskolaa.mana lauku skola atradas kadi 15 km no majam..veda mus uz skolu ar pagasta autobusu..bet kad saluza ar smago auto ar buudu..kas par romantiku.kratijamies.pakaljas kratija ubet dziedajam...bija reizem pie minus 30 gradiem.bet uz skolu bija jaiet..reiz to braucambudu nevareja palaist un gajam kajam.dazada vecuma skoleni..bija apkart sarmas pilni loki un liels aukstums..mes gajam un dziedajam visadas dziesmas.starp mums bija viena luela dziedataja no 8.klases.man kaajaas bija imitacijas zabacini..kajas sala pat ar vilnas zekem..bet kadam puikam kajas bija kurpes..vinam nosala kajas ta ka vins vaideja un ludza man aizdot zabacinus..es novilku zabakus un iedevu vinam un uzvilku vina kurpes..kad nedaudz vins sasildiha kajas man atdeva zabacinus..nevaru aizmirst tos skaistos ziemas dabas skatus to pargajienu uz skolu...gaja laiks un puisi iesauca armijaa..notika nelaime un vins aizgaha bojaa..nebija lemts dzivot.vins muzam palika jauns...aizgaju uz kapsetu.un noliku mazus dekorativus mala zabacinus..lai silda..muzigi..dazu vairs nav starp musu celojuma berniem..jo katram sai pasaule nolikts savs laiks..daudzkas ir aizmirsts..bet berniba un skolasgadi paliek atminaa..ar tik skaistu saltu bet briniskigu ziemu.

pirms 4 minutēm, 2021.12.02 15:54