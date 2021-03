Vilis Bukšs nāk klajā ar prognozēm, vai aprīlī vēl uzsnigs

Ticējums par aprīli saka, ja Sulu mēnesis sākas ar ledu, tad beidzas ar medu. Tas nozīmē, ka aprīļa beigās ziedošos augos bites jau atrod nektāru. Ja aprīlī pērkons, būs silta vasara un bagāts riekstu gads. Ja Sulu mēnesī daudz ūdeņu, tad Miķeļos (29. septembris) daudz alus (laba miežu raža), savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

V. Bukšs norāda, ka, lai arī aprīlī ziemeļvējš vēl var atnest labu sniegu un salu (kā tas bija 1986. gada aprīļa vidū), aprīlis ir un paliek siltāks par martu un vēsāks par maiju. Jāatceras, ka auksts marts paredz siltu maiju, bet silts marts aukstu un puteņainu aprīli. Ziemeļvēji, kuri izpaliek sveču mēnesī, var atgriezties aprīlī. Šie ticējumi tikai apstiprina Sulu mēneša un pavasara mainīgo dabu.

Šogad, atbilstoši janvāra un marta nozīmīgajām dienām, aprīlis solās būt ar temperatūru un nokrišņiem tuvu mēneša vidējiem rādītājiem. Tuvāk jūrai nokrišņu vairāk kā parasti. Austrumlatvijā drusciņ siltāks par vidējo.

Mēneša pirmajā pusē laika apstākļi svārstīgi. Lielākoties saulainas dienas mīsies ar mākoņainām. Lieldienu laikā (4., 5., 6. aprīlis) pārsvarā bez nokrišņiem. Temperatūra naktīs ap nulli, dienās ap plus 10. Dažviet iespējams neliels lietutiņš un slapjš sniegs. Vēlāk nokrišņu vairāk un temperatūras dienas laikā grozīsies ap plus 8, plus 12 grādiem. Naktīs daudzviet iespējamas salnas no mīnus 1 līdz mīnus 3 grādiem. Dažviet rietumu, ziemeļrietumu vēji var atnest sniega graudus un slapju sniegu.

Aprīļa vidū nokrišņi īslaicīgi un salīdzinoši vēss. Temperatūra dienas laikā ap plus 5, plus 10 grādiem. Naktīs nereti salna. Vēlāk, laikā ap 20. aprīli un pirms Jurģiem (23. aprīlis), kļūs siltāks un temperatūra dienas laikā var sasniegt plus 17, plus 18 grādus. Mēneša otrajā pusē, ap Markus dienu (25. aprīlis), vairāk nokrišņu, dienas vēsākas, bet naktis siltākas. Mēneša beigās, pēc 26. aprīļa, nokrišņi īslaicīgi. Dienas gaitā gaiss var iesilt līdz plus 20, dažviet līdz plus 22 grādiem. Arī naktis siltas. Šajā laikā iespējami arī pirmie pavasara pērkona negaisi.

Tālāk, kalendārā pavasara pēdējais mēnesis maijs rādās būt silts, pārsvarā saulains un sauss.