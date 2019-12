Vienkārša veselīgu piparkūku recepte ar samazinātu cukura daudzumu

Neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa ir piparkūku cepšana, taču lai uzburtu īstu svētku noskaņu, ir vērts pieņemt izaicinājumu un pašam izgatavot ne vien dažādas formas piparkūku cepumus no veikalā nopirktas mīklas, bet arī mājās tapušu piparkūku mīklu! Pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar nacionālo pārtikas mazumtirdzniecības tīklu ELVI piedāvā vienkāršas, bet ļoti gardas un veselīgas piparkūku mīklas recepti, kas būs piemērota arī tiem, kas domā par veselīgu uzturu, jo mīklai ir samazināts cukura daudzums.

Piparkūkas ar samazinātu cukura daudzumu.

Gatavošanas laiks: 45 minūtes + 1h mīklas atdzesēšanai.

Sastāvdaļas

100 g sviesta

50 g brūnā cukura

1 ēdamk. medus

1 ēdamk. kanēļa

1-2 ēdamk. piparkūku garšvielu maisījuma (var aizstāt ar atsevišķām garšvielām)

1 paciņa vaniļas cukura (10 g)

šķipsniņa sāls

~500 g miltu (200 g – speltas kviešu vai pilngraudu miltu, ~300 g augstākā labuma miltu)

2 tējk. cepamā pulvera

1 ola

Rotāšanai (ja vēlas piparkūkas dekorēt, jo te gan ir daudz koncentrēta cukura)

250 g pūdercukura

1/2 tējk. kanēļa

1 olas baltums

Pagatavošana

1)Izkausē sviestu, pievieno tam cukuru un medu.

2)Visu karsē līdz cukurs ir izkusis, tad noņem no plīts.

3)Pievieno piparkūku garšvielas, vaniļas cukuru, šķipsniņu sāls. Lai saprastu, cik daudz piparkūku garšvielu vajag, novērtē to stiprumu – dažādi garšvielu maisījumi atšķiras. Piparkūku garšvielu maisījuma vietā var lietot arī atsevišķas garšvielas – tad vajadzēs aptuveni 1/2 tējk. maltā muskatrieksta, 1 tējk. maltā ingvera, 1/2 tējk. malto krustnagliņu, 1/4 tējk. malto smaržīgo piparu un šķipsniņu melno malto piparu.

4)Cukura, medus, sviesta un garšvielu maisījumu atdzesē, lai tas nebūtu karsts (tas nepieciešams, lai ola, ko maisījuma jāpievieno, temperatūras ietekmē nepārvērstos kultenī).

5)Iegūtajam atdzesētajam maisījumam pievieno olu, visu samaisa.

6)Pieber pilngraudu miltus un cepamo pulveri, sajauc

7)Pievieno 200 g augstākā labuma miltu, izmīca mīklu. Ja nepieciešams, pievieno vēl miltus – mīklai jābūt diezgan stingrai un tā nedrīkst lipt pie darba virsmas (taču nevajag pievienot arī pārāk daudz miltu, lai piparkūkas nesanāktu cietas).

8)Gatavo mīklu vismaz uz stundu ieliek ledusskapī.

9)Sakarsē cepeškrāsni 180 grādus karstu. Mīklu izrullē 3 mm biezumā, izspiež dažādās formas cepumiņus un liek cepties uz ~10-20 min (cepšanas ilgums būs atkarīgs no cepumu izmēra - mazākie cepsies ātrāk, lielākie - ilgāk).

10)Ja vēlas piparkūkas rotāt ar glazūru - sakuļ olas baltumu vieglās putās, pievieno tām pūdercukuru un kanēli, visu kārtīgi samaisa, līdz masa ir viendabīga, bez kunkuļiem.

11)Pārliek glazūru konditorejas maisā un, kad cepumi atdzisuši – izrotā tos!