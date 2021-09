Šobrīd kokos vairāk rūsas kā zelta. Lai gan koku dzeltēšana lielākoties vēl tikai sākas un Miķeļu laikā (no 29.09. līdz 12.10.) mežs izrotās sevi ar Miķeļa vaskaino tērpu, salīdzinot ar zeltainajiem rudeņiem (2007., 2013., 2018.) šogad zeltaino toņu būs mazāk. Ja pietrūkst rudens salnu, tad arī lapām trūkst zeltainuma. Saules gaismas stundām sarūkot, rudenīgi pelēkajās un mitrajās dienās koku lapas saēd rūsa. Daudz rudenīgas lapu rūsas bija 2009. un 2017. gada rudenī, kam vēlāk sekoja nemīlīga ziema. Ja rudenī lapās ir vairāk zelta, tad nākamā ziema pārsvarā maiga, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

V. Bukšs norāda, ka ne katru gadu var izbaudīt skaistu lapkriti. Saulaini, zeltaini rudeņi pārsvarā prognozē mērenu un mīkstu ziemu. Savukārt sarkanbrūni un rūsaini paredz sniegainu un aukstu ziemu. Nozīmīgs ir tieši lapkritis. Dienas, kad lapas krīt bez vēja. Ja vējains lapu laiks, gaidāma slikta ziema. Ne šāda, ne tāda...

"Nedēļā pirms Miķeļiem (no 22. līdz 29. septembrim) notiek vienmērīga pāreja uz ziemas laiku. Kukaiņu un augu valsts ritmiski šūpojoties ieslīgst ziemas miegā. Mušas „atstiepj spārnus” un lapseņu mātītes meklē vietu kur ieziemoties. No Miķeļiem (29.09.) līdz Mārtiņiem (10. novembris) dzīvā radība pārklājas ar lapu segu un aizmieg. Šajās dienās pārceļo dzērves, zosis un ziemeļu gulbji. Tāpat daudzi sīkie putniņi neuzkrītoši dodas dienvidrietumu un dienvidaustrumu virzienā. Arī pēdējās bezdelīgas, kuras šodien, 25. septembrī, vēl novēroju," vēsta dabas vērotājs.

Nereti lapbirī daba sagādā pārsteigumus. Ābelēm atveras ziedpumpuri, uzzied pa kādam ceriņzaram vai pat jasmīns. 2019. gadā dzeltu laikā mežiņā ziedēja baltie vizbuļi un jāņtārpiņi mirguļoja vēl oktobra beigās. Tādās reizēs var gaidīt maigu ziemu. "Kā būs šoruden? Atliek tikai uzmanīgi vērot...," mudina V. Bukšs.