Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju šogad sāks iegādāties Ziemassvētku dāvanas agrāk

Dāvanu pasniegšana ir viena no galvenajām Ziemassvētku tradīcijām Latvijā, un IKEA veiktā aptauja atklāj, ka to nav ietekmējusi arī Covid-19 pandēmija. Pašreizējā situācija mainīs tikai to, ka Latvijas iedzīvotāji sāks lūkoties pēc piemērotām dāvanām agrāk un vairāk iepirksies internetā. Visbiežāk zem eglītes tiks liktas pārsteiguma dāvanas vai praktiskas mantas, portālu "Rekurzeme" informē IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs Renata Dantė.

Dāvanu pasniegšana ir populārākā Ziemassvētku tradīcija

“Draugu un ģimenes apdāvināšana ir populārākā Ziemassvētku tradīcija Latvijā. To ievēro 60 % Latvijas iedzīvotāju. Nākamā iecienītākā nodarbe ir mājokļa pušķošana uz svētkiem (to dara 55 % iedzīvotāju) un kopīga eglītes rotāšana (54 %). Aptaujas rezultāti liecina, ka šīs tradīcijas arī vismazāk ietekmēs pandēmija – lai arī Latvijas iedzīvotāji šogad plāno atteikties no plašām sanākšanām, viņi tāpēc nedomā pasniegt mazāk dāvanu,” stāsta IKEA Latvija vadītāja Inga Filipova. Viņa saka – 18 % Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka paralēli tradicionālajai iepirkumu veikšanai veikalos meklēs dāvanas arī internetā, bet 6 % apsver iespēju nosūtīt dāvanas tuviniekiem ar kurjeru.

Apdāvināšanās tradīcijas Latvijas ģimenēs atšķiras, taču vairums Latvijas iedzīvotāju (59 %) pasniedz nelielas dāvanas katram ģimenes loceklim. 17 % ģimeņu pieņemts iepriekš pateikt, ko vēlas saņemt svētkos, bet 15 % ģimeņu dāvanas saņem tikai bērni.

Visvairāk priecājas par pārsteiguma dāvanām un praktiskām mantām

Aptaujā secināts, ka teju pusei Latvijas iedzīvotāju (47 %) vislabāk patīk pārsteiguma dāvanas. Vairāk nekā trešā daļa labprāt saņem praktiskas dāvanas, ko var lietot mājās, piemēram, virtuves piederumus, gultas veļu vai drēbes.

“Redzam, ka vairums Latvijas iedzīvotāju ir praktiskas dabas cilvēki, kuriem patīk ikdienā lietojamas dāvanas. Īpaši šādas dāvanas patīk jaunākiem cilvēkiem, vecumā no 18 līdz 39 gadiem, bet vecākiem ļaudīm labāk patīk pārsteigumi. Interesanti, ka, salīdzinot šī gada rezultātus ar pagājušā gada aptaujas rezultātiem, ir redzams, ka šogad kļuvis vairāk to, kuri mīļuprāt saņemtu paša dāvinātāja pagatavotu dāvanu. Ja 2019. gadā par šādu velti būtu priecājušies 18 % saņēmēju, tad šogad tādu gribētu saņemt 23 % Latvijas iedzīvotāju. Tas parāda, ka šai gadā vēl vairāk novērtēsim personisku uzmanību, draudzību un ģimenes saites,” ir pārliecināta I. Filipova.

Vairums Latvijas iedzīvotāju plāno iztērēt dāvanām līdz 100 eiro

IKEA aptaujā noskaidrots, ka mazliet vairāk nekā puse (54 %) Latvijas iedzīvotāju plāno tērēt svētkiem tikpat daudz vai pat vairāk naudas nekā iepriekšējā gadā. Pārējie ir nodomājuši izdot mazāk un visvairāk cer ietaupīt, netērējoties svētku apģērbam un apaviem, kā arī ceļojumiem.

Lielākie izdevumi svētkos būs par dāvanām. Vairums cilvēku (62 %) plāno tērēt dāvanām līdz 100 eiro, bet ceturtā daļa respondentu apgalvojuši, ka izdos 100–200 eiro. Parasti katru gadu tiek iegādātas vairākas dāvanas – 35 % aptaujas dalībnieku sacījuši, ka pērk dāvanas vairāk nekā 6 cilvēkiem, bet 52 % apdāvina vismaz 3–6 cilvēkus.

Tiešsaistes aptauju IKEA uzdevumā veica pētījumu aģentūra Norstat. Aptaujā piedalījās 500 dalībnieku, un tā tika veikta Latvijā šā gada oktobrī.