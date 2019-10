Šonedēļ sāks tirgot pirmās biļetes uz nākamā gada "Positivus" festivālu

10.oktobrī sāksies biļešu tirdzniecība uz "Positivus" festivālu, kurš nākamgad Salacgrīvā notiks 17.jūlijā un 18.jūlijā, tādējādi turpinot divu dienu formātu, aģentūru LETA informēja festivāla organizatori.

Kā atgādina organizatori, festivālā 13 gadu laikā ir uzstājušās tādas zvaigznes kā "Muse", "Imagine Dragons", "Twenty One Pilots", "The XX", "The Prodigy", "Kraftwerk", "The 1975" un daudzi citi, vēsta LETA.

Šajā vasarā festivālu apmeklēja 15 000 cilvēku, kad organizatori pēc vairāku gadu perioda atgriezās pie divu dienu formāta. No 2007.gada līdz 2012.gadam festivāls ik vasaru norisinājās divas dienas, bet no 2013. līdz 2017.gadam - trīs dienu garumā.

No 10.oktobra līdz 25.oktobrim pirmās biļetes uz nākamo festivālu būs pieejamas par "Fan tickets" biļešu cenu. Divu dienu biļete bez telts vietas maksās 49 eiro, ar telts vietu - 57 eiro, bet vienas dienas biļete maksās 39 eiro. Biļešu cena mainīsies no 26.oktobra, un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2020.gadā.