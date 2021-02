Šonedēļ populārākie vārdi – Jūlija un Vitauts

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds Jūlija (7746), savukārt no vīriešu vārdiem – Vitauts (609).

No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Zane (5119) un Eleonora (1239). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi, kā Smuidris (6), Ariadne (14), Olavs (17) un Kora (28), informē PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments.

Vēl vārda dienu šonedēļ svin 503 Olafi, 360 Kintijas, 203 Alvili, 175 Donati, 147 Aloizi, 112 Džuljetas, 52 Zuzannas, 45 Konstances un 31 Smuidra.