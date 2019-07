Sestdienas vakarā aicina uz bezmaksas brīvdabas koncertu Beberliņos

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 20, kad Liepājas aktīvās atpūtas parkā „BB wakepark” (Karosta, Beberliņi) būs noslēgusies azartiska sacensība starp Latvijas čempionāta kabeļveikbordā dalībniekiem, sacensību rīkotāji aicina baudīt dzīvo mūziku brīvā dabā, informē "BB wakepark" vadītāja Santa Vēvere.

„Mūsu labākajās tradīcijās “BB Summer Jam” sacensību dalībniekiem, atbalstītājiem un visiem vasaras baudītājiem esam sarūpējuši brīvdabas koncertu „BB wakepark” īpašajā naksnīgajā gaisotnē. Būs forša atmosfēra, būs mūzika, būs jautri!”, sola Santa Vēvere – „BB wakepark” vadītāja un vairākkārtēja kabeļveikborda sacensību laureāte. „BB Summer Jam” sacensības kabeļveikbordā, kas šogad vienlaikus būs arī Latvijas čempionāta pirmais no trīs posmiem, labas mūzikas pavadījumā, aktīvāk vai mazāk aktīvi atpūšoties, varēs vērot visas dienas garumā, kulminācijai ar jaudīgākajiem braucieniem sākoties ap pulksten 18, kam sekos mūsu brīvdabas koncerts.

Pulksten 20 uz „BB wakepark” brīvdabas skatuves kāps muzikālā apvienība no Rīgas „Rīta stienis”. Šīs muzikālās apvienības apraksts skan sekojoši: “Rīta Stienis ir pasaules pirmais un slavenākais sportpanka orķestris, kas atpazīstamību un fanu mīlestību ir iemantojis ne tikai Latvijā, bet arī Somijā un daudz kur citur tālu aiz dzimtenes robežām. Muzikāli grupa piedāvā plaša dvēseles kliedziena pankroku visplašākajās tā izpausmēs, nepiemirstot gan par liriku, gan par jumta noraušanu. Dalībnieki, tērpušies spilgtos sporta tērpos un apspīlētās reitūzenēs, ik mirkli nenoguruši svin dzīvi, plēš jokus un pieceļ kājās pat vissagurušākos koncerta apmeklētājus.” Šeit video ieskatam: https://www.youtube.com/watch?v=W1ec3zWfT4g

Pulksten 22 zem naksnīgajām Beberliņu priedēm ar savu jaunāko koncertprogrammu uzstāsies „KAY CY”, kas ir divu Mārtiņu instrumentāls duets, kur ‘’KAY CY’’, kā šo pašu Mārtiņu veidotā ansambļa ‘’Kaktiņš stūrītis’’ jaunākais, enerģiski pilnākais brālis, nes vecākā aizsāktos skaņdarbus, tikai pavisam citā, viņam tīkamākā manierē. „Ar pietāti pret senioriem un neiespējamām atkāpēm no ‘’KEY CY’’ vēlmes iztrakoties un likt citiem kustināt gurnus ritmos ātrajos, tas lēni, bet pārliecinoši virzās uz tikšanos un kopā būšanu ar jebkuru, kuram gribas nogaršot, akustiski elektroniskā marinādē briedinātos ritmus. Ja kādam interesē no kuras Amerikas mēs esam, tad mēs nākam no Latvijas,” par savu radošo darbību stāsta Mārtiņš Kuzmins un Mārtiņš Jansons. Šeit video ieskatam: https://www.youtube.com/watch?v=dWuzuLQRWf4

Par muzikālo nodrošinājumu vakara noslēgumā rūpēsies DJ Pipars (Mārtiņš Pipars). Jamaikā Piparu dēvētu par selektoru – personu, kas izvēlas ritmu, tāpēc “BB Summer Jam” izskaņā varēs baudīt pozitīvos un enerģiskos reggae / dancehall un root ritmus un vibrācijas.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.