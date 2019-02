Sāks izrādīt režisora Andreja Ēķa jauno komēdiju "Klases salidojums"

No šodienas kinoteātros Rīgā un citās Latvijas pilsētās sāks izrādīt režisora Andreja Ēķa un filmu "Svingeri" un "Blēži" radošās komandas jauno komēdiju "Klases salidojums", aģentūru LETA informēja "Platforma filma" producents Kristians Alhimionoks.

"Klases salidojums" ir komisks stāsts par draudzību pusgadsimta garumā, spilgtu četrdesmitgadnieku krīzi un personiskām par atklāsmēm, par kurām grūti runāt pat draugu lokā, stāsta filmas autori. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot ikdienas rutīnu.

"Klases salidojums" ir grupas "Dzelzs Vilks" mūziķa Jura Kaukuļa debija kino - viņš filmā atveido mūžīgi jaunu rokeri ar pielūdzējām visās aizkulisēs un problēmu pašam izveidot pilnvērtīgas attiecības. Trešo draugu, kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, smagi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

"Klases salidojumā" filmējusies arī Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Inga Alsiņa-Lasmane, Mārtiņš Meiers, Klinta Leja un daudzi citi. Filmas producents ir Alhimionoks, producējošā kompānija - "Platforma Filma". Filmu Latvijas kinoteātros izplata "Labs kino".

Filma "Klases salidojums" skatāma Rīgas kinoteātros "Cinamon", "Multikino" un "Splendid Palace", Valmieras kinoteātrī "Gaisma", Liepājas kinoteātrī "Cinamon Balle", Siguldas kinoteātrī "Kino Lora", kinoteātros "Silver Screen" Daugavpilī un Rēzeknē, Ventspils kinoteātrī "Kino Rio", Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Kuldīgas Kultūras centrā, Madonas kinoteātrī "Vidzeme", Smiltenes Kultūras centra kinoteātrī "3D", kinoteātrī "Star Cinema Jūrmala" un Talsos, kinoteātrī "Auseklis".

Filma nebūs redzama kinoteātrī "Citadele", kā iepriekš ziņots filmas reklāmas materiālos un internetā. Filmas producents Kristians Alhimionoks skaidro, ka mazāk nekā nedēļu pirms filmas pirmizrādes kinoteātris izņēmis to no repertuāra un apturējis biļešu tirdzniecību. Kinoteātris neesot sniedzis nekādu oficiālu paskaidrojumu par šo lēmumu filmas producentiem un izplatītājiem.

Savukārt "Forum Cinemas" direktors Normunds Labrencis "LNT Ziņām" skaidroja, ka šāda situācija radās, jo, viņuprāt, pārkāpti kinoindustrijā sen labi zināmi darbības principi, ka sākotnēji filmu piedāvā ekskluzīvi tikai kinoteātriem, un filma netiekot iekļauta repertuārā, ja tā vispirms tiek piedāvāta izrādīšanai citās platformās. "Šāda situācija mums ir pirmo reizi. Līdz pat pēdējam brīdim meklējām risinājumu un kompromisu, tomēr to neizdevās panākt," sacīja Labrencis, piebilstot, ka šī neesot vēršanas ne pret latviešu kino, ne filmu izplatītāju.

Filmu no 4. līdz 13.februārim tika piedāvāts noskatīties "Shortcut", kā arī "Helio" interaktīvajā televīzijā.

Tas pats noticis arī ar filmu studijas "Rija" multfilmu "Lote un pazudušie pūķi", vēstīja "LNT Ziņas". Multfilmas producents Vilnis Kalnaellis pieļāva, ka kinoteātris pārtraucis sadarbību, jo multfilma pirms tam rādīta video platformās.