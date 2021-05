Rētas – ko darīt, lai no tām atbrīvotos vai tās mazinātu?

Teju katram dzīves laikā nākas iegūt kādu rētu, un katrai no tām ir savs stāsts, kā tā ir radusies. Traumas, ķeizargrieziena, krūts operācijas vai aknes rētas – tās atklāj un stāsta to, ko mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē. No rētām nevajadzētu kautrēties, tomēr tās nereti rada psiholoģisku diskomfortu, ne tikai visu laiku atgādinot par konkrēto notikumu, bet arī mainot mūsu ārējo izskatu. Par to, kā atbrīvoties no rētām vai vismaz vizuāli tās mazināt, stāsta BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, ārste-rezidente dermatoloģijā Zane Prikule-Rūsiņa un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Rēta rodas, ja tiek bojāts ādas slānis, ko sauc par dermu, skaidro Z. Prikule-Rūsiņa. Kad bojājums noticis, brūces vietā sākas dzīšanas process, kuru ietekmē dažādi faktori, tai skaitā ģenētiskie. Traumētā vieta tiek ‘’labota’’, un trūkstošos audus aizstāj kolagēna šķiedras. Ja šī atbildes reakcija uz bojājumu ir adekvāta, tad rodas normāla jeb normotrofiska rēta. Taču, ja dzīšanas process ir pārlieku aktīvs, tad rētaudu ir vairāk un veidojas hipertrofiska rēta vai keloīds.

Rētas var būt dažādas…

Hipertrofiska rēta ir piepacelta un samērā liela, bet rētaudi nesniedzas ārpus sākotnējās brūces robežām, kā tas notiek keloīda gadījumā, kad rodas ļoti daudz rētaudu. Piemēram, pēc ausu caurduršanas, kur brūce ir niecīga, var rasties keloīds, kas ir 2-3 cm liels. Keloīdi pārsvarā attīstās cilvēkiem ar tumšāku ādas tipu, kā arī tiem, kuriem ģimenē jau kādam novēro šādu rētu veidošanos. Dažreiz tie veidojas spontāni bez jebkādas traumas. Gan hipertrofiskas rētas, gan keloīdi var radīt niezi, velkošu sajūtu un sāpes.Ja iepriekš minētajām rētām novēro pastiprinātu brūces dzīšanu, kuras rezultātā veidojas pārāk daudz kolagēna, tad atrofiskajām rētām, kas atrodas zem ādas līmeņa un ir uz iekšu vērstas, dzīšanās fāze nav bijusi sekmīga un audi nav spējuši sevi atjaunot, tāpēc ādā palicis tukšums. Šādas rētas novēro aknes pacientiem, kā arī tiem, kas pārslimojuši vējbakas, stāsta speciāliste.Strijas jeb baltās līnijas, kas veidojas uz krūtīm, vēdera un gurniem, arī ir pieskaitāmas pie rētām. Tās veidojas, ja āda strauji iestiepjas vai strauji saraujas, jo pārāk ātrās izmaiņas liek kolagēna un elastīna šķiedrām plīst. Svaigas jeb agrīnas strijas ir sārtas vai pat violetas, bet senāk veidojušās strijas parasti ir baltas. Strijas nekad nesāp un nerada simptomus.

Ko darīt, ja ir rēta, no kuras vēlas atbrīvoties?

Rētas ir ārkārtīgi dažādas, tāpēc vispirms būtu jādodas pie ārsta, lai noteiktu, kāda ir šī rēta, jo tikai tad būs iespējams sastādīt nepieciešamo ārstēšanas plānu, uzsver Z. Prikule-Rūsiņa. Jāizvērtē, cik svaiga tā ir, vai tā rada jebkādu diskomfortu, kāda ir tās krāsa un reljefs.Viens no pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai no rētas var tikt vaļā pavisam. Ar vairāku terapijas metožu palīdzību var ievērojami uzlabot rētas izskatu, bet pavisam likvidēt to ir ļoti grūti. Maksimāli labus rezultātus var panākt, ja rētas ārstēšana norit jau drīz pēc šuvju noņemšanas. Šeit noteikti nedarbosies princips, ka labāk ir nogaidīt, norāda speciāliste.

Lietas, ko varam darīt mājās paši

Kopš šuvju noņemšanas ieteicams lietot spiedošus silikona plāksterus vai silikona gelus, kas neļauj rētai pacelties virs ādas līmeņa. Tāpat rētu nepieciešams masēt, bet tas ir noderīgi tikai jaunām, svaigām rētām. Tas palīdzēs rētu mīkstināt un mazināt tās izraisīto diskomfortu. Rētas masāža jāveic vien pāris minūtes, bet vairākas reizes dienā. Masāžu var veikt ar kādu mitrinošu krēmu, kas arī nāks par labu rētai, to mīkstinot.



Rētu ārstēšanas iespējas

1. Glikokortikoīdu injekcijas. Hipertrofiskai rētai un keloīdam šis būs pirmais ārstēšanas posms, jo svarīgi ir rētu ‘’nomierināt’’, neļaut tai augt un palielināties. Ar medikamenta palīdzību mēs sašķeļam liekās kolagēna šķiedras, mīkstinām rētu un samazinām tās izmēru, stāsta speciāliste. Iespējams, būs nepieciešamas vairākas injekciju sesijas ar noteiktu intervālu, lai pēc tam pievērstos lāzerterapijai.

2. Lāzerterapija. Ja rēta ir normotrofiska, bet sārta, tad pirmais, kas jādara, ir jālikvidē tajā esošie asinsvadi, jo tie padara rētu sarkanu. Šai problēmai izmantojami asinsvadu lāzeri vai arī intensīvi pulsējoša gaisma. Kad šis defekts ir novērsts, tad var veikt rētas slīpēšanu, un tam parasti izmanto CO2 lāzeru. Ja rēta ir saulei atklātā vietā, tad vislabāk tās apstrādi veikt rudenī vai ziemā, kad nav riska iegūt papildu pigmentāciju no lāzerprocedūras.

3. Radiofrekvence. Invazīvā radiofrekvence ir aparātmetode, kuras laikā ar vairāku sīku adatu palīdzību ādā konkrētā dziļumā tiek nogādāts siltums, kas stimulē jauna kolagēna sintēzi un veicina audu pārveidošanos, kura uzlabos atrofisko rētu un striju izskatu.

4. Ķirurģiska rētas korekcija. Reizēm nākas apsvērt rētas ķirurģisku uzlabošanu, lai samazinātu tās lielumu un padarītu estētiski pievilcīgāku. Atsevišķām mazajām aknes rētām var pielietot punch ekscīziju, kad ar speciālu instrumentu tiek izņemta visa rēta.

5. Ķīmiskie pīlingi, hialuronskābes injekcijas un mikropigmentācijas procedūras – tās ir papildmetodes rētu korekcijā. Ķīmiskā pīlinga laikā ar skābju palīdzību tiek aizvāktas virspusējās ādas šūnas, tādējādi tiek uzlabota ādas tekstūra, āda kļūst gludāka.

Labs efekts būs vērojams tieši atrofiskām rētām.Ja rēta ir uz iekšu vērsta, tad, lai to paceltu, zem tās var injicēt hialuronskābi un tā uzreiz kļūst seklāka. Jāatceras, ka efekts būs novērojams vien pāris mēnešus, tāpēc šī metode vienmēr jākombinē ar citām.Mikropigmentācija ir permanentā grima tehnika, kuras laikā ādā tiek ievadīta krāsviela.

Reizēm to sauc arī par medicīnisku tetovēšanas tehniku un to izmanto, lai baltu rētu padarītu mazāk pamanāmu. Mikropigmentācijas speciālists izvēlas atbilstošu krāsas toni, kas būs līdzīgs ādai apkārt rētai un rezultātā tā tik ļoti neizcelsies uz pārējās ādas fona, skaidro Z. Prikule-Rūsiņa.

Farmaceita padoms

BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece stāsta – aptiekās rētu aprūpei ir pieejami geli un speciāli pārsēji gan vecu, gan jaunu rētu ārstēšanai un rētu profilaksei.

Silikona gelus lieto tikko sadzijušu brūču rētu veidošanās novēršanai un izteiktu nenobriedušu rētaudu veidošanās mazināšanai. Tos izmanto keloīdām un hipertrofiskām rētām, arī aktīvi dzīstošu izteiktu sarkanu nenobriedušu rētu ārstēšanai bērniem un pieaugušajiem. Tie izlīdzina, mīkstina un nogludina rētas, atvieglo rētu izraisītas sāpes un niezi, kā arī mazina apsārtumu.

Pašlīpošie silikona pārsēji rētu ārstēšanai pieejami dažādos izmēros, un vajadzīgo plākstera formu izgriež apmēram 1 cm lielāku par pašu rētu. Tie ir plāni, netraumē ādu, tos var lietot atkārtoti un maina ik pēc 3-7 dienām vai kad tie vairs nelīp. Tos izmanto gan vecu, gan jaunu hipertrofisku un keloīdu rētu ārstēšanai, kā arī slēgtu brūču pārsiešanai, lai novērstu hipertrofisku un keloīdu rētu veidošanos.

Ir pieejams bezrecepšu medikaments – gels, kam sastāvā ir heparīns, sīpola ekstrakts un alantoīns. Tas nomāc rētaudu veidošanos, izlīdzina un nogludina tos, samazina apsārtumu, atvēsina, mazina pietūkumu un sāpes, tam piemīt pretiekaisuma darbība. Šo gelu izmanto hipertrofiskām, keloīdām, neestētiskām rētām pēc bojājuma slēgšanās gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Līdzekļus rētu ārstēšanai lieto ilgstoši, vairākas nedēļas vai mēnešus, atkarībā no rētas veida un lieluma, vecākām rētām ārstēšana būs ilgāka, uzsver farmaceite. Par piemērotu līdzekļu izvēli rētu aprūpei konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tāpat jāatceras, ka jaunas rētas jāsargā no UV starojuma – nedrīkst sauļoties, jāizvēlas atbilstošs apģērbs un jālieto saules aizsargkrēms. Arī silikona pārsējs palīdzēs sargāt rētu no saules stariem. Saules aizsargkrēmu uzklāj ādai 20-30 minūtes pirms došanās ārā, kā arī to nepieciešams uzklāt atkārtoti ik pēc 2 stundām, pēc peldēšanās vai pastiprinātas svīšanas.