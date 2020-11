Restorāna līmeņa maltīte, kuru var pagatavot pats bez grāda pavārmākslā

Kaspars Virsnītis iepazīstina ar iemīļota ēdiena recepti, ko gatavot ar „Maggi” bioloģiskā buljona kubiņiem. Ja vēlaties restorāna līmeņa maltīti, kuru var pagatavot pats bez grāda pavārmākslā, šī recepte ir domāta jums.

PERFEKTIE VISTU ŠĶIŅĶĪŠI

Sastāvdaļas

600 g vistu šķiņķīšu bez kauliem vai tik daudz, cik zināt, ka ģimene vienā maltītē apēdīs

1 sakapāts sīpols

3 vai 4 sakapātas ķiploka daiviņas

1 „Maggi” vistas buljona „Bio” kubiņš

200 g saldā krējuma

Sauja svaigu spinātu

Sauja rīvēta cietā siera

Garšvielas

Pagatavošana

Šķiņķīšus ieziež ar ķiploku, pētersīļiem, saldās paprikas pulveri, sāli un pipariem. Liek cepties uz pannas no vienas puses kādas 8 minūtes un tad tikpat ilgi no otras puses. Kad tas paveikts, noņem no pannas un ļauj atpūsties.

Pannā, kur cepti šķiņķīši, ieber 1 sakapātu sīpolu un 3 vai 4 sakapātas ķiploka daiviņas. Uz pannas noteikti būs kaut kas piecepies no šķiņķīšiem, un tas ir lieliski, jo kopā veidos īsto labumiņu.

Kad ķiploki un sīpoli apcepti, pielej krūzi „Maggi” vistas buljona „Bio”, kas pagatavots no 1 kubiņa. Man patīk buljonu vārīt pašam, taču šādiem ēdieniem es ar prieku izmantoju gatavo buljonu, jo bioloģisks un bez visādām liekām piedevām, turklāt buljona nevajag daudz. Ir labi turēt vienu šādu paciņu bioloģiskā buljona mājās, lai, kad uznākusi vēlēšanās, var izvērsties virtuvē ar vērienu. Visu apmaisa un ļauj buljonam uzmest burbuli.

Ielej pannā 200 g saldā krējuma, apmaisa un atkal ļauj uzburbuļot.

Tagad pievieno krietnu sauju svaigu spinātu, tos iemaisot mērcē. Kad spināti kļuvuši gurdeni, piešauj brangu sauju rīvēta cietā siera — der Parmas siers un tamlīdzīgi, man patīk izmantot klasisko „Ievas sieru”.

Kad siers izkusis, liek vistu šķiņķīšus atpakaļ pannā un kādas 3 minūtes pasutina. Pasniedz kopā ar cepeškrāsnī ceptiem kartupelīšiem ar timiānu.