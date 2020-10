Priežu pumpuri, salvija, smiltsērkšķis un citi ārstnieciskie dabas līdzekļi veselam kaklam

Temperatūras pazemināšanās, nepiemērota apģērba izvēle, arī emocionāla pārslodze var mazināt organisma aizsargspējas, un tas kļūst uzņēmīgāks pret dažādiem vīrusiem, ir lielāka iespēja saaukstēties. Viens no izplatītākajiem saaukstēšanās simptomiem ir kakla sāpes – kā profilaktiski stiprināt kakla veselību un kādos gadījumos tā ārstēšanā var palīdzēt dabas līdzekļi, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

“Ārstnieciskos dabas līdzekļus var lietot gan profilaktiski, lai stiprinātu kakla veselību, gan arī tā ārstēšanai. Tie palīdzēs gadījumos, kad kakla sāpes ir vīrusa izraisītas, tāpēc pirms ārstēšanas jāpārliecinās par sāpju iemeslu. Ja tomēr pašsajūta neuzlabojas un vēlamais rezultāts netiek sasniegts, jākonsultējas ar ārstu. Ārstniecisko augu līdzekļus droši var lietot arī paralēli ārsta noteiktajai terapijai, taču pirms tam vajadzētu pārliecināties par to saderību,” stāsta farmaceite Laila Zālīte.

Priežu pumpuru, meža zemeņu un ugunspuķes tējas profilaksei

Sākoties vīrusu un saaukstēšanās sezonai, jau laikus var rūpēties par kakla veselību, profilaktiski lietojot tējas, kas pasargās kakla gļotādu no vīrusu un baktēriju iekļūšanas. Tāda ir priežu pumpuru tēja, kas satur lielu daudzumu ēterisko eļļu, kurai ir pretiekaisuma, antibakteriālā un arī pretvīrusu iedarbība – tās lieliski dezinficē kaklu un ir labs līdzeklis arī pie nopietnākām elpceļu saslimšanām. Arī meža zemeņu lapas satur vitamīnus un minerālvielas un labvēlīgi ietekmē kakla gļotādu, savukārt ugunspuķei piemīt spēcīga pretiekaisumu iedarbība – lietojot to profilaktiski, organisms tiek apgādāts ar lielu daudzumu mikro un makro elementu, kā arī C vitamīnu.

Salvija, smiltsērkšķis un propoliss saslimšanas gadījumā

Kakla un rīkles saslimšanu gadījumā nevajadzētu lietot ne aukstus, ne ļoti karstus dzērienus, jo abos gadījumos, kakls tiks vēl vairāk kairināts. Lai uzlabotu pašsajūtu, noderēs salvijas tēja, kura satur ēterisko eļļu, kas atsāpina kaklu, mazina gļotādas iekaisumu, dezinficē un savelk, turklāt ir arī garšīga. Arī smiltsērkšķim ir izteikti antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība, tā eļļa pārklās gļotādu, mīkstinās to, mazinās iekaisumu, sāpes un kairinājumu. Savukārt simltsērkšķa sula ir spēcīgs C vitamīna avots, ko var lietot atšķaidītu siltā ūdenī vai citā sulā. Propoliss ir dabīgais antibiotiķis un iznīcinās gan baktērijas, gan vīrusus – var lietot propolisu eļļā vai nokošļāt zirņa lieluma propolisa gabaliņu, līdz kamēr tas mutē sairst.

Kliņģerītes, mārsils un kumelītes kakla skalošanai

Ja kaklā jūtams diskomforts, ļoti svarīgi pievērst uzmanību uzņemtajam šķidruma daudzumam – jālieto daudz ūdens, buljons, zupas vai sulas. Lai izsildītu kaklu no iekšpuses, to var skalot ar siltu uzlējumu vai atšķaidījumu (drīkst izmantot 30–40*C grādus siltus dzērienus). Par kakla sildīšanu no ārpuses gan labāk konsultēties ar ārstu, jo, ja kaklā veidojas bakteriāls iekaisums vai strutainā angīna, sildīšana no ārpuses situāciju var pasliktināt.

Kakla skalošanai var izmantot kliņģerītes tinktūru, mārsilu vai kumelītes, jo tiem visiem piemīt iekaisumu mazinošas īpašības. Kliņģerītes tinktūrai, kas atšķaidīta siltā ūdenī, ir spēcīgas dezinficējošās īpašības, tā mazinās iekaisumu kaklā un atsāpinās. Arī mārsila uzlējums noņems kairinājumu un iekaisumu, bet, lietojot iekšķīgi, palīdzēs pret bronhītu un garo klepu. Kumelītes uzlabos iekaisušā kakla gļotādas stāvokli.



Kad meklēt ārsta palīdzību?

“Ja dažu dienu laikā pašsajūta neuzlabojas – sāpes un apsārtums nemazinās, parādās rīšanas grūtības vai klepus, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra un novērojams kakla aplikums, jākonsultējas ar ārstu. Iespējams, ārsts rekomendēs veikt analīzes, lai izslēgtu nopietnāku saslimšanu vai nozīmētu spēcīgāku un specifiskāku terapiju,” skaidro farmaceite Laila Zālīte.