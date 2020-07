Pirmo reizi šovasar Biedrības nama durvis tiks vērtas apmeklētāju iecienītajām ziedu izstādēm

Drošu atkalsatikšanās prieku 10. jūlijā Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē pirmo reizi šajā sezonā varēs baudīt liepājnieki un pilsētas viesi, kas iemīļojuši ziedu izstādes. Šajā dienā no pulksten 13 ikviens tiks gaidīts Biedrības namā uz šai sezonai īpašu notikumu – rožu ziedu izstādi ar Latvijā atpazīstamu rožu ziedu audzētāju kolekcijām. Esat aicināti atkal no jauna baudīt valdzinošo smaržu ieskauto Biedrības namu un ievadīt šīs vasaras otro mēnesi ar krāšņākajām ziedu pasaules pārstāvēm. No plkst. 13:30 ar bezmaksas izglītojošu lekciju "Rožu audzēšanas noslēpumi" Lielajā zālē viesosies Nacionālā botāniskā dārza vadošā dārzkopības speciāliste, atpazīstamā rožu audzēšanas eksperte Ilma Nereta, informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Liepājas Latviešu biedrības nama apmeklētāji vasaras un rudens sezonā ir iemīļojuši daudzveidīgās ziedu izstādes, kas ik gadu pulcē ziedu mīļotājus no maija līdz septembra mēnesim. Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, pavasarī un vasaras sākumā ziedu izstādes netika rīkotas, taču no jūlija, visu atlikušo vasaras un rudens sezonu, apmeklētājiem tiks piedāvāts turpināt ierasto tradīciju. Šogad pirmo reizi lielākam apmeklētāju skaitam uz ziedu izstādēm Biedrības nams durvis vērs nedēļas nogalē no 10. – 12. jūlijam, kad skatītāji varēs aplūkot rožu ziedu izstādi un tikties klātienē ar daļu no rožu ziedu kolekcionāriem. Šovasar izstādē būs eksponētas skaistākās un Latvijas laika apstākļiem piemērotākās ziedu karalieņu šķirnes, kas savu ceļu uz Liepāju būs mērojušas no dažādām Latvijas vietām.

Ziedu audzēšana prasa ne vien lērumu zināšanas, bet arī laika apstākļu labvēlību, kuru ne vienmēr iespējams paredzēt un plānot. Šogad, ja laika apstākļi būs bijuši vēlīgi, izstādē varēs aplūkot vairāku Latvijā atpazīstamu rožu audzētāju kolekcijas – Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “ROZĪTES” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, Māras Ozolas no Talsiem, Mārītes Grausmanes no Tukuma, Rita Lāce no Rīgas, Sandras Mertenas no Grobiņas kā arī liepājnieku Arņa Bunkas un Vitas Hartmanes.

10. jūlijā plkst. 13.30 pēc rožu ziedu izstādes atklāšanas klātesošie būs aicināti pulcēties Biedrības nama Lielajā zālē uz Nacionālā botāniskā dārza vadošās dārzkopības speciālistes Ilmas Neretas lekciju "Rožu audzēšanas noslēpumi". Pieredzējusī rožu audzēšanas eksperte, kas 2018. gadā laidusi klajā grāmatu “Rozes”, kurā apkopoti praktiski padomi par 300 Latvijā populārāko rožu šķirņu audzēšanu un kopšanu, savu pieredzi un zināšanas nodos lekcijas apmeklētājiem. Klātesošajiem tiks sniegts īss stāstījums par rožu botānisko raksturojumu, kā arī nodota vērtīga informāciju par rožu audzēšanas "ābeci", kas sevī ietver stādīšanu, kopšanu, apgriešanu, ieziemošanu, pavasara atsegšanu. Sīkāku ieskatu rožu audzēšanas pasaulē būs iespējams gūt par āra rožu iedalījumu grupās – floribundrozēm, krūmrozēm, parka rozēm, stīgotājrozēm, augsnes sedzējas jeb klājeniskajām rozēm, poliantrozes un miniatūrrozēm un tējhibrīdrozēm. Lekcijas noslēgumā būs iespējams dzirdēt par dažādām rožu slimībām un kaitēkļiem, cīņu ar tiem un uzdot savus jautājumus.

Turpinot līdzšinējo sadarbību, rožu ziedu izstādes laikā apmeklētāji varēs vērot Biedrības "Liepājas mākslas kolēģi" darbu izstādi, kas tapusi "Plenērs Rožu laukumā" norises laikā. Kā arī tērpu un aksesuāru izstādi "Noslēpumainais sievišķības šarms”, kas tapusi sadarbībā ar “Katrīnas Modes Mamu”, “R.O.W.L. darbnīca” un “Ziedu kronis” aksesuāru veidotājiem.

Rožu ziedu izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma 10. jūlijā no plkst. 13.00 – 19.00. Taču 11. – 12. jūlijā izstāde apskatāma no plkst. 10.00 – 19.00. Visu vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un izglītojošās lekcijas Liepājas Latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.

Apmeklētāji Liepājas Latviešu biedrības namā tiek gaidīti, ja tiem nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.