Pirmo reizi "Austras istabā" notiks "Dziesmu aplis" – jaunradīto dziesmu satikšanās

Šo piektdien, 23. novembrī, pulksten 19 Liepājā, radošajā telpā "Austras istaba", pirmo reizi notiks “Dziesmu aplis” – jaunradīto dziesmu satikšanās. Ieeja par ziedojumiem.

Sākot ar šā gada oktobri, radošajā telpā "Austras istaba" līdztekus ģitārspēles apmācībai notiek arī dziesmu rakstīšanas nodarbības komponistes Lauras Vītolas vadībā. Šo nodarbību laikā tiek apgūta prasme, kā sākt vai turpināt jaunu dziesmu, izmantojot dažādas metodes, kā arī to, kā rakstīt komandā, kā sadarboties un apjaust to, kāds ir katra individuālais stils un kā to attīstīt, informē Austras biedrības projektu vadītāja Inese Muižniece.



Vienu reizi mēnesī visi nodarbību apmeklētāji kopā veidos notikumu - “Dziesmu apli”, kurā draudzīgā un atbalstošā atmosfērā dalīsies ar uzrakstīto. Klausīties un novērtēt jaunradītās dziesmas aicināts ikviens interesents un jauno dziesmu radītāju atbalstītājs. Mīļi gaidīti arī citi radoši cilvēki, kuri neapmeklē nodarbības, taču ir sarakstījuši jaunas dziesmas un vēlas tās prezentēt plašākai auditorijai.