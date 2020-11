Pieci padomi, kā parūpēties par ādu, lietojot sejas masku. Iesaka farmaceite

Gada vēsais periods vienmēr prasa īpašu ādas kopšanu, turklāt apvienojumā ar sejas masku lietošanu veselas un skaistas sejas ādas saglabāšanai jāpievērš pastiprināta uzmanība. Kā parūpēties par sejas ādu, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

“Ikdienišķa sejas maskas lietošana sabiedriskās vietās, ja vien tā tiek lietota pareizi un sejas āda tiek regulāri kopta, ādas stāvokli būtiski nepasliktina, taču biežs klupšanas akmens ir nepareiza sejas maskas nēsāšana, piemēram, pārlieku strauja temperatūras maiņa, dažādi mīti, kā arī nepietiekama ādas kopšana. Nēsājot masku ilgāku laiku, tajā veidojas mitrums un, kā zināms, mitrums ir labvēlīga vide arī dažādiem mikroorganismiem, kas, savukārt, ādu var kairināt, pastiprināt pūtīšu rašanos un citus ādas iekaisumus” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

#1 Izvairīties no straujas temperatūras maiņas

Lai nepakļautu sejas ādu straujām temperatūras svārstībām, kas ādu var kairināt, pēc iznākšanas no siltām iekštelpām vai sabiedriskā transporta nav vēlams sejas masku novilkt uzreiz. Zem sejas maskas āda ir siltumā un mitrumā, bet, masku novelkot, ādai uzreiz piekļūst aukstais gaiss un vējš – tāpēc sejas masku labāk novilkt vien mājās vai automašīnā.

#2 Attīrīšana un barošana vakarā

Pati svarīgākā skaistumkopšanas procedūra vakarā ir pareiza sejas ādas attīrīšana. Vēlams izvēlēties saudzīgu un maigu līdzekli, piemēram, gelu, pieniņu vai micelāro ūdeni, bet pēc tam āda ir jātonizē ar toniku, lai tiktu līdzsvarots ādas PH līmenis. Rudenim un ziemai derēs biezāks un barojošāks krēms, kas satur taukvielas, eļļas un vitamīnus – tie palīdzēs ādai nakts laikā pilnvērtīgi atjaunoties. Pirms barojoša krēma var lietot arī šobrīd populārās ādai domātās aktīvo vielu ampulas un serumus, kas iedarbojas uz ādu intensīvāk nekā krēmi. Lūpām uz nakti ieteicams uzsmērēt higiēnisko vai mitrinošo lūpu balzamu.

#3 Mitrināšana no rīta

Tāpat kā vakarā no rīta seja jāattīra, jo nakts laikā tā izdalījusi toksīnus un sviedrus. Neskatoties uz to, ka zem sejas maskas veidojas mitrums un varētu šķist, ka, pateicoties tam, āda ir pietiekami mitrināta, tā nebūt nav, jo šis mitrums ādā neuzsūcas. Pareizai ādas mitrināšanai ir būtiska loma un par to nedrīkst aizmirst arī aukstajā gada periodā. Ja āda ir jutīga vai sausa un jūtams, ka tā iekaist vai ir savilkta, noteikti jādomā par barojošāku krēmu arī dienai. Kad gaisa temperatūra ir zemāka par 0, vēlams lietot ziemai piemērotus krēmus, kas ir biezāki un pasargā ādu no vēja, aukstuma un arī mitruma, īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad sejas maska ir noņemta.

“Ja sejas āda ir pietiekami mitrināta un pabarota, mēs to nesajūtam. Taču brīdī, kad to sākam sajust, piemēram, āda šķiet savilkta, kairināta, kniesoša, tas liecina, ka tai kaut kas pietrūkst un ir jāpārskata ikdienas paradumi, lai saprastu, kas tieši, vai tā būtu pastiprināta mitrināšana ar aktīvām komponentēm no ampulām, serumiem, vai barojošāki, biezāki kremi ar eļļām, vitamīniem. Tāpat ir ar lūpām, kuras šajā laikā pastiprināti var sprēgāt – par to veselību ir jārūpējas, ikdienā lietojot higiēniskās lūpu krāsas,” skaidro farmaceite Ivanda Krastiņa.

#4 Ādai draudzīgākas mīksta materiāla maskas

Vienreizlietojamā maska ir vieglāka un maigāka, bet auduma maskas mēdz būt dažādas, arī no stingrāka un cietāka auduma, tāpēc var gadīties, ka tā nav ērta. Ādai draudzīgākās sejas maskas būs no mīksta materiāla ar pietiekami elastīgām un atbilstoša garuma aukliņām/gumijām. Ja tomēr gadījies, ka cietāka auduma sejas maska radījusi skrāpējumus, noberzumus uz ādas, ieteicams lietot krēmus ar pantenolu, kuri dziedina un palīdz ātrāk atjaunoties ādas šūnām.

#5 Regulāra sejas maskas kopšana

Šobrīd liela daļa iedzīvotāju sarūpējuši sev vairākkārt lietojamās sejas maskas, taču jāatceras, ka tās nedrīkst lietot ilgstoši bez mazgāšanas. Pēc katras valkāšanas maska jāizmazgā vismaz 70 grādu temperatūrā, jo tajā sakrājas mikroorganismi. Tāpat ir ar vienreizlietojamajām maskām – tās nedrīkst likt kabatās, somās un vilkt atkārtoti, jo arī tajā sakrājas mikrobi, kas pēc tam nonāk uz mūsu rokām un sejas.