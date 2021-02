Pieci dabas līdzekļi mieram un labākam miegam: iesaka farmaceite

Izjust nemieru, īpaši pandēmijas apstākļos, ir gluži normāli, un satraukums pats par sevi nav nekas slikts – tas liek apzināties iespējamās briesmas, riskus un motivē rīcībai. Tomēr, kad nemiers kļūst par ikdienu un ietekmē dzīves kvalitāti, ir jāpiedomā pie veidiem, kā to mazināt. Lai arī pats svarīgākais ir izmaiņas dzīvesveidā, ikdienā palīdzēt var arī nomierinoši dabas līdzekļi. Vairāk par augiem nemiera mazināšanai un labākam miegam stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.



“Šī brīža apstākļos cilvēki ir trauksmaināki, nemierīgāki, daudzi saskaras ar grūtībām iemigt. Svarīgākais ir pārskatīt savu dzīvesveidu, jo tas cieši saistīts ar emocionālo labsajūtu – iespējams, ir lielāka slodze darbā, ir pārstrādāšanās, pārāk maz fizisku aktivitāšu. Atvieglot situāciju var dabas līdzekļi, turklāt tie neizraisa pieradumu. Jebkuru no augu valsts līdzekļiem ieteicams lietot mēnesi, ilgākais – pusotru – un tad mainīt uz citu. Pie sākotnējā preparāta var atgriezties pēc kāda laika, lai būtu droši, ka tas iedarbojas tikai pozitīvi,” stāsta farmaceite.

#1 Baldriāns – iespējams, vislabāk zināmais dabas līdzeklis pret bezmiegu un trauksmi, jo šādam nolūkam to lieto jau vairāk nekā 2000 gadu. Nosaukums “baldriāns” ir atvasināts no latīņu darbības vārda valere, kas nozīmē “būt stipram” vai “būt veselīgam”. Baldriāns var palīdzēt mazināt trauksmi, kas saistīta ar akūtu stresu, atvieglo iemigšanu, kā arī uzlabo miega kvalitāti. Svarīgi gan atcerēties, ka to nedrīkst lietot kopā ar alkoholu vai miega zālēm, jo tas var pastiprināt blakusparādību izpausmes. Tāpat baldriānu nedrīkst lietot ilgāk par 4 līdz 6 nedēļām, jo tad tas var izraisīt pretēju efektu. Lai pagatavotu novārījumu, 2 tējkarotes baldriāna sakņu aplej ar puslitru verdoša ūdens un nostādina 10 minūtes. Lieto ¼ glāzi no rīta un vakarā, pēc ēšanas.

#2 Vīgrieze – lietojot dienas laikā, tā nomierinās, bet vakarā – rosinās miegu. Svarīgi tēju lietot vāju, nekoncentrētu, kad tā ir gaiši dzeltena. Ja tēja būs par stipru, tā radīs tieši pretējo efektu. Lai pagatavotu tēju, 1 tējkaroti kaltētu vīgriežu ziedu aplej ar glāzi verdoša ūdens, nosedz, ļauj ievilkties 10–15 minūtes. Lieto glāzi no rīta un glāzi vakarā.

#3 Piparmētra – tā labi palīdz mazināt stresu,atbrīvo no trauksmes un tonizē. Piparmētrā esošais mentols ir dabisks muskuļu relaksants, tāpēc lieliski der brīžos, kad ir liels satraukums un jūtams saspringums un aizkaitināmība. Tāpat piparmētras tējas dzeršana palīdz relaksēties un lieliski noder pirms miega. Jālieto 3 reizes dienā, pēc ēšanas. Lai pagatavotu tēju, svaigas vai žāvētas lapiņas aplej ar karstu ūdeni un ļauj ievilkties 10–15 minūtes.

#4 Lavanda – tiek izmantota ļoti plaši un dažādiem nolūkiem. Lavandas ēteriskā eļļa iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, tāpēc to izmanto, lai atslābinātos, piemēram, pievienojot vakara vannai. Taču arī lavandas ziedu uzlējums palīdz pret emocionāliem traucējumiem, nomierina un mazina bezmiegu. Lai pagatavotu uzlējumu, 1 ēdamkaroti lavandas ziedu aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens. Ļauj ievilkties 20 minūtes un tad nokāš. Uzlējumu dzer pa malciņam vairākas reizes dienā.

#5 Timiāns – tiek izmantots kā trauksmi mazinošs augs jau tūkstošiem gadu. Viduslaikos cilvēki to nolika zem spilvena, lai veicinātu mierīgu nakts miegu un novērstu sliktos sapņus. Timiāns ir garastāvokļa stabilizētājs un var palīdzēt pret bezmiegu, īpaši tad, ja tas radies fiziskās vai garīgās pārslodzes dēļ. Lai pagatavotu tēju, aplej 1 ēdamkaroti timiāna ar glāzi verdoša ūdens un ļauj ievilkties stundu. Lieto pa 1–2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā, pēc ēšanas.