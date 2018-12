Nākamā gada martā Liepājā ar vienīgo koncertu Ziemeļeiropā uzstāsies japāņu superzvaigzne – džeza pianiste HiromiNā

Sarūpējot Ziemassvētku pārsteigumu mūzikas baudītājiem, no piektdienas, 21. decembra, Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” uzsākusi biļešu tirdzniecību uz Latvijā gaidāmo Japānas superzvaigznes, spilgtās džeza pianistes Hiromi koncertu. Tas notiks 2019. gada 23. martā koncertzālē “Lielais dzintars” un būs vienīgais pianistes koncerts Ziemeļeiropā, kā arī koncertzāles vērienīgākais nākamā gada notikums. Biļetes nopērkamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv .

“Neviens no pasaules pianistiem klavieres solo formātā nespēlē ar tik apbrīnojamu virtuozitāti un aizraujošu neparedzamību kā to dara Hiromi – GRAMMY balvas ieguvēja, viena no izcilākajām mūsdienu pianistēm”, definē “mūzikas enciklopēdija” All Music Guide, informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Margeviča.

Izpelnoties Japānas brīnumbērna slavu, jau pusaudzes gados Hiromi klavierspēli attīstīja pie viena no mūsdienu vadošajiem džeza pianistiem Čika Korea (Chick Corea) un uzstājās kopā ar Eiropas vadošajiem orķestriem. Vēlāk viņas skolotāju un skatuves partneru vidū bija arī leģendārais džeza pianists Oskars Petersons (Oscar Peterson) un Ahmads Džamals (Ahmad Jamal). Vēl būdama BostonasBērklijas mūzikas koledžas studente, pianiste ASV laida klajā savu debijas albumu. Šodien, apvienojot klasiskās mūzikas repertuāru ar dziļu džeza tradīcijas izpratni un roka elementiem, Hiromi izdevusi duci mūzikas albumu.

2019. gada pavasari ekstravagantā pianiste un komponiste aizvadīs sava jaunā mūzikas albuma “Solo” zīmē un dosies albuma pasaules koncertturnejā. Koncerts Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” būs vienīgais Ziemeļeiropā. Koncerttūres ietvaros Hiromi uzstāsies arī Vācijā, Šveicē, Krievijā, Kanādā, ASV un Lielbritānijā. Tūres koncerti Ķelnē, Maskavā, Honolulu un Mančestrā jau izpārdoti.Hiromi koncerts Liepājas koncertzālē būs 2019. gada vērienīgākais ekskluzīvās koncertsērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” notikums. To ar Liepājas pašvaldības atbalstu organizē SIA “Lielais Dzintars”.