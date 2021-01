"Muzikālās bankas" finālā spēkosies arī Ivo Fomins, "Musiqq" un Igo

Sestdien, 30. janvārī, pulksten 21:05 LTV1 un Latvijas Radio 2 tiešraidē notiks “Muzikālās bankas” finālšovs, noskaidrojot, kura no 15 klausītāju un ekspertu izraudzītām dziesmām kļūs par 2020. gada vērtīgāko popa un roka dziesmu Latvijā. Krāšņo apbalvošanas ceremoniju vadīs šovmenis un ētera personība Jānis Krīvēns (Krivenchy), scenāriju veidojis humorists Edgars Bāliņš. Uz skatuves kāps pašmāju iemīļotākie mūziķi un to apvienības, tostarp Intars Busulis, Dons, Tautumeitas, Musiqq, Ivo Fomins, Aminata, Samanta Tīna, Carnival Youth, Astro’n’out & Sudden Lights un citi mākslinieki. Radioklausītājiem “Muzikālās bankas” tiešraidi komentēs Latvijas Radio 2 ētera personība Baiba Palkavniece, portālu "Rekurzeme" informē Latvijas Radio Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja Ieva Aile.

“Tradicionāli “Muzikālās Bankas” vadītāja ampluā tiek uzticēts cilvēkam no mūziķu aprindām, tādēļ šogad izvēle krita par labu pašmāju asprāšu grupas “Singapūras satīns” dalībniekam – reperim, jūtūberim, šovmenim un TV personībai Jānim Krīvenam jeb Krivenchy. Un kurš gan viņu pazīst labāk nekā draugs un “Singapūras satīna” domubiedrs, humorists Edgars Bāliņš? Abu sadarbība, strādājot pie pasākuma scenārija, bija viegla un vienam otru asprātīgi papildinoša. Savukārt, aizskatuves intervijās kopā ar Latvijas Radio 2 galveno redaktoru Kasparu Mauriņu, redzēsim improvizācijas teātra aktrisi, Baltijas mūzikas un izklaides platformas bobe.me reportieri Annu Paukšu, kuras pieredze, ikdienā intervējot daudzas pasaules mēroga zvaigznes, noderēs, sarunājoties ar finālistiem, viesiem un uzklausot pašu dalībnieku vērtējumu, svaigākās prognozes un baumas,” atklāj “Muzikālās bankas” izpildproducents Aigars Dinsbergs.

Pasākuma režija būs pieredzējušās Latvijas Televīzijas režisores Zanes Gargažinas rokās. Skatuves tēlu radījis scenogrāfs, gaismu mākslinieks Pāvels Armanis, radot krāšņu telpu ar nesimetriskā dimensijā līnijās izvietotiem ekrāniem, kas papildināti ar mākslinieka Arta Dzērves radītām videoprojekcijām.

Uzvarētāju var izšķirt tiešraides telefonbalsojuma rezultāti

Jau tradicionāli finālšova pirmajā daļā uz skatuves kāps 15 finālisti: DaGamba un Patrisha ar dziesmu “Stāvēt tuvāk”, Ivo Fomins, izpildot “Lai jau deg”, The Sound Poets ar kompozīciju “Tavs karogs”, Aminata ar “Šis ir mans laiks”, Asto’n’out un Sudden Lights ar “Haosā”, MARTA, izpildot dziesmu “Drāma”, Carnival Youth ar “Vasara bez internetiem”, Samanta Tīna dziedās “Mēs vairs nē”, Iveta Baumane un Roberts Pētersons, izpildot “Ir lemts kopā būt”, Ivo Grīsniņš Grīslis ar “Ietin mani”, Tautumeitas ar “Panama”, Intars Busulis ar “Dejo vientulību”, Musiqq ar “Garīgais arī”, Dons izpildīs dziesmu “Tūrists”, bet labāko piecpadsmitnieku noslēgs Triānas parka apvienība ar Igo, dziedot “Mālos pelēkos”.

Pēc finālistu priekšnesumiem sāksies 15 minūšu tiešraides telefonbalsojums, kas par 50% var ietekmēt iepriekš notikušos 1. un 2. kārtas balsojuma rezultātus. Jau ziņots, ka pirmajās divās kārtās balsis nodeva “Muzikālās bankas” ekspertu Padome 10 cilvēku sastāvā un klausītāji aptaujas mājas lapā. Katrai fināldziesmai būs pieškirts savs unikālais tālruņa numurs, kura pēdējie divi cipari sakritīs ar finālistu uzstāšanās secību. Skatītāji un radioklausītāji no viena tālruņa varēs zvanīt 3 reizes, maksa par zvanu 0,14 EUR.

Ekspertu Padomē darbojās neatkarīga un starptautiska žūrija: dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, Sony Music Baltic pārstāvis, grupas Ewert and The Two Dragons menedžeris Tomass Oljums (Toomas Olljum), kā arī Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras M.P.3 vadītājs Vaidas Stackevičius.



Popūriji no Paula un Kalniņa mūzikas un Latgalīšu Reps

Telefonbalsojuma starplaikā skatītājus un klausītājus priecēs vēl vairāku mūziķu priekšnesumi. Godinot izcilos latviešu komponistus – Maestro Raimondu Paulu un Imantu Kalniņu – šī gada apaļajās jubilejās, skanēs īpaši “Muzikālajai bankai” sagatavoti Paula un Kalniņa mūzikas popūriji. Raimonda Paula dziesmas izpildīs Maestro iemīļotie mākslinieki Intars Busulis, Dināra Rudāne, Ance Krauze un Ralfs Eilands. Savukārt Imanta Kalniņa dziesmas skanēs burvīgās Olgas Rajeckas balsī. Uz skatuves kāps arī jaudīgie ballīšu grāvēju izpildītāji Latgalīšu Reps. Gaidāmi arī citi muzikāli pārsteigumi.

Ieviestas striktas epidemioloģiskās drošības prasības

Pandēmijas dēļ “Muzikālās bankas” finālšovam mainīta norises vieta – no viesmīlīgās Daugavpils tas pārcelts uz Rīgu, VEF Kultūras pili, organizējot tiešraidi bez skatītāju klātbūtnes. Apbalvošanas ceremonijas rīkošanā tiks strikti ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības un distancēšanās ierobežojumi. Visi mākslinieki, tehniskais personāls, radošā un apkalpojošā komanda ar E.Gulbja laboratorijas atbalstu veiks testus koronavīrusa SARS-CoV-2 noteikšanai. Tāpat izstrādāti noteikumi sejas masku lietošanai – bez mutes un deguna aizsega mākslinieki varēs atrasties tikai uz skatuves priekšnesuma sniegšanas brīdī. Dalībnieku plūsma tiks regulēta ar pielāgotu zonējumu un algoritmu starpniecību, tāpat paredzēta īpaša mikrofonu dezinfekcija un citi preventīvie pasākumi. “Muzikālās bankas” rīkotāji – Latvijas Radio – ir konsultējušies ar SPKC epidemiologiem, atbildīgi īstenojot visas profesionāļu rekomendācijas mūziķu un personāla veselības aizsardzībai un drošībai.

Par gada vērtīgāko popa un roka dziesmu aptauju “Muzikālā banka”

“Muzikālā banka” ir Latvijas klausītākās radiostacijas - latviešu mūzikas kanāla Latvijas Radio 2 – rīkota aptauja, kurā ik gadu klausītāji nosaka vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Latvijas Radio 2 ēterā “Muzikālā banka” skan trīs reizes nedēļā, atskaņojot jaunākās dziesmas un iesaistot klausītājus dziesmu vērtēšanā. Gada garumā klausītāju balsojums mājaslapā muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli “Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.

Šogad “Muzikālā banka” notiks jau 21. reizi. Tiešraides apbalvošanas ceremonijai 2021. gada 30. janvārī no plkst. 21:05 varēs vērot LTV1, sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un „Muzikālās bankas” Facebook kontā, vai klausīties Latvijas Radio 2.

Līdz šim “Muzikālajā bankā” visvairāk lauru plūkusi grupa “Prāta Vētra” un Dons. Pagājušajā gadā par vērtīgāko dziesmu tika atzīta Dona izpildītā “Es nāktu mājās”. Otro vietu ieguva “Triānas parka” un Intara Busuļa dziesma “Kamēr”, bet trešo – “Singapūras satīna” dziesma “Piededzini mann”, piedaloties Horenam Stalbem.