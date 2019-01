Māris Olte aicina jauniešus piedalīties erudīcijas spēlē

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls Re:TV veido erudīcijas spēli „Vides erudīts”. Šajā spēlē jauniešiem būs jāatbild uz jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par vides tēmām.

Spēli „Vides erudīts” vadīs Māris Olte.

Šī būs jau piektā televīzijas spēle, kuru viņš vada. Iepriekš Māris līdzdarbojies spēlē „Ramtai”, „Rimi iepirkšanās spēle”, „Gribi būt miljonārs?”, „Vai Tu esi gudrāks par piektklasnieku?”, un tagad - „Vides erudīts”. Iespējams, citai publikai raidījuma vadītājs pazīstams makšķerēšanas jomā, raidījumā „Makšķerē ar Olti”, kuru pārraida kanāls Re:TV, informē erudīcijas spēles "Vides erudīts" pārstāve Annija Beitiņa.

„Vides erudīts” vadītājs Māris Olte uz jauniešiem skatās kā uz nākotnes cerībām. Ko viņi spēs? Kam viņi dzīvos? Kur viņi dzīvos? Kāpēc viņi ir tādi, kādi ir? Māris pats atbildot uz šiem jautājumiem secina, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur mūs pašus no sevis nozog. Tas, kas nozog var būt facebook vai jebkas cits, kas aizved tālu prom no sevis. „Tanī brīdī, kad Tu dzīvo laukos, saproti, ka tā pasaule galīgi nebīdās tādā virzienā, kādā tai vajadzētu bīdīties. Cilvēkiem liek gribēt kaut ko tādu, ko viņi nevis paši var izdarīt, bet viņiem liek gribēt pirkt. Viņiem liek gribēt pakļauties kaut kādām lietām, kas it kā nav pat loģiskas. Nu, kāpēc, piemēram, Tev būtu jāpērk Norvēģijas lasis, ja mēs paši varētu kaut ko izaudzēt vai varbūt noķert savās jūrās? Tas varbūt ir banāls piemērs, bet tomēr kā piemērs. Kāpēc mums jāēd poļu gaļa, ja mums ir pašiem sava gaļa? Tā nacionālā domāšana daudzās jomās ir pakļauta ļoti spēcīgai tirgus frēzei. Vienkārši ir tā – ja man ir nauda, tad es varu izdarīt visu. Bieži vien tie ir ārzemnieki, nevis latvieši, kuri uzvedās kā kungi, kaut gan savā zemē mēs šobrīd esam noteicēji”.

Māris Olte uzskata, ka šobrīd pasaule ļoti interesanti un strauji mainās - ja agrāk likās normāli dzert no plastmasas pudelēm, tad tagad cilvēki pārmet un saka, ka ūdenī ir plastmasa nanodaļiņas un tādējādi cilvēkā uzglabājas plastmasa. „Šis brīdis, šis laikmets ar visiem brīnišķīgi “debilajiem” piedāvājumiem, aicina mūs nemitīgi domāt līdzi. Kas notiek? Ko es darīšu? Vai es pareizi saku? Tagad jau vairs „pareizi” un „nepareizi” nav, tagad ir – „skaļi bļauj un uzvedās kā traki tītari, kuram vairāk taisnības”. Jāpadomā līdzi, varbūt mēs tomēr neesam tītaru fermā, varbūt no mums tiek prasīts tas ilgtspējīgais un gudrais lēmums. Attiecībā uz mūsu bērniem, attiecībā uz to, ko mēs velkājam, ko mēs izvēlamies, ko mēs gribam panāk savā zemē. Lūk, tās ir tās lietas, kuras es redzu, kas ieiet kā pamats tajā spēlē, ko mēs tagad mēģināsim pacelt augšā,” skaidro Māris.

Vidusskolēni šajā televīzijas erudīcijas spēlē domās līdzi. Mūsdienās vairs nav ne melns, ne balts, ne patiesības, ne nepatiesības, drīzāk esot veids, kā cilvēce to uztver. Ar spēles palīdzību, Māris Olte gribētu paskatīties uz izglītības sistēmu citādāk: „Fizika jau nav tikai fizika. Tā ir arī ķīmija, bioloģija, kultūrvēsture un darbmācība,” skaidro raidījuma vadītājs. Viņš piebilst, ka spēlē nepietiks vien ar gudru meitenīti, kura zinās pareizas atbildes uz visiem jautājumiem. Būšot vajadzīgs tas interesantais domāšanas process - tas esot daudz vērtīgāks. „Man patīk jauno galvu klātbūtne. No viņiem var mācīties. No viņiem IR jāmācās”, atzīst Māris Olte. Jaunieši no visas Latvijas ir aicināti pieteikties spēlei līdz 27. janvārim. Sīkāka informācija par konkursa norisi un pieteikšanos ir pieejama Re:TV mājaslapā : http://www.retv.lv/vides-erudits/ .Erudīcijas spēli „Vides erudīts” kanālā Re:TV varēs vērot no 24. marta.

Erudīcijas spēli finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Intervija ar Māri Olti: https://youtu.be/0JGS3iCx2Ic