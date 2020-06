(Mainīts Aizputes pasākuma laiks) Kurp doties? Aizputē būs "Pikniks ābeļdārzā", Liepājā uzmanības centrā Karostas festivāls

Piedāvājam pasākumu apkopojumu, kur doties nedēļas nogalē. Aizputē sāksies muzikālo vakaru sērija, bet Liepājā uzmanības centrā būs Karostas festivāls.

Aizputē

Piektdien, 12. jūnijā, no pulksten 20 ābeļdārzā pie novadpētniecības muzeja sāksies pirmais muzikālais vakars “Pikniks ābeļdārzā”. Uzstāsies romantiskais duets "T Duo" (saksofons un akustiskā ģistāra). Pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ierasties ar savu piknika aprīkojumu (sedziņa un citi).

Liepājā

Piektdien, 12. jūnijā, visas dienas garumā Karostas festivāla laikā būs Karostas cietuma apskate, cietumā tapušo mākslas darbu prezentācija, tikšanās ar māksliniekiem. Cietuma pagalmā būs vintage tirdziņš, izstādes “Karostnieks – mākslinieks iznāk no skapja” un “Karostnieka kolekcija”, kā arī izklaides bērniem. Visu dienu darbosies bufete. Pulksten 14 cietuma pagalmā notiks diskusija “Nākamie 30 gadi Karostā”. Piedalīsies Liepājas pašvaldības un SEZ pārstāvji, Karostas uzņēmēji, vides aktīvisti, arhitekti. Diskusiju vadīs Dzintars Hmieļevskis. Pulksten 17 PEN (starptautiska rakstnieku, publicistu un redaktoru organizācija) diskusija par vārda brīvību literatūrā “Kad negribam klusēt”. Vadīs Ilmārs Šlāpins un Inga Gaile.

Pulksten 19 spēlēs džeza ansamblis “Magone”. Pulksten 20.30 – kino vakars ar filmām “Jelgava 94” un “Kriminālās ekselences fonds”.

Sestdien, 13. jūnijā, no pulksten 16 līdz 19 Karostas festivāls turpināsies Karostas ūdenstornī, kur būs ūdenstornī tapušo mākslas darbu prezentācija un poētiskās reinkarnācijas “Es esmu ūdenstornis, es esmu cisterna”, ko veidos Latvijas Rakstnieku savienības Literārās akadēmijas absolventu dzejas nometnes dalībnieki. Būs arī dzīvā gleznošana (live-painting), ko realizēs spāniete Clara Cabrera. Pulksten 16 pie Oskara Kalpaka tilta un pulksten 17 pie ūdenstorņa sāksies gida vadītas velo ekskursijas.

Svētdien, 14. jūnijā, no pulksten 13 līdz 17 festivāls turpināsies Redānā, kur notiks redānā tapušo mākslas darbu apskate un tikšanās ar māksliniekiem, video performance “30 neatkarības gadi Karostā”, Dzejas telpa ar Annu Auziņu, dzīvā gleznošana, aktivitātes bērniem, bufete un tirdziņš. Pulksten 13 no O. Kalpaka tilta startēs vintage auto un moto spēkratu parāde, kas noslēgsies Redānā. Visi pasākumi Karostas festivālā būs bez maksas.

Svētdien, 14. jūnijā, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” koncertsērijā “Personīgi” satiksies Rīgas Saksofonu kvartets ar godalgoto sitaminstrumentālistu Guntaru Freibergu. Koncertprogramma “Bahs. Grūvs. Saksofoni” pārsteigs ar divu pašmāju komponistu – Uģa Prauliņa un Edgara Mākena – jaundarbiem, kā arī ar savu daudzveidību – no Johana Sebastiana Baha līdz grūvam un afroamerikāniskiem ritmiem. Uz koncertu klātienē aicināti sērijas “Personīgi” abonementi. Citiem interesentiem koncerts būs skatāms tiešraidē.