Līgatnes dabas takās iespējams izstaigāt Latvijas kontūru

Līgatnes dabas takās no 1.maija apmeklētāji var izstaigāt Latvijas kontūru meža ainavā un uzzināt vairāk par Latvijas pilsētu, pagastu un novadu ģerboņiem, kuros ir attēloti Latvijas dabā mītošie dzīvnieki, aģentūru LETA informēja Līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciālists Valters Kinna.

Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Līgatnes dabas takas un Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs aicina svētku noskaņās pavadīt visu mēnesi.

No 1.maija līdz 31.maijam Līgatnes dabas taku teritorijā, papildus ierastajam pastaigu maršrutam, apmeklētāji varēs izstaigāt apmēram divus kilometrus garu, marķētu Latvijas kontūru cauri mežam. Patriotisko pastaigas maršrutu papildinās burtu spēle. Tā ļaus iepazīties ar dažādu pilsētu, pagastu un novadu ģerboņiem, kuros ir attēloti Latvijas dabā mītošie dzīvnieki, stāstīja Kinna.

Tiem, kuri būs veiksmīgi nogājuši Latvijas kontūru un atminējuši nezināmo vārdu, atklāsies svētku video sveiciens. Lai video sveicienu noskatītos, nepieciešama viedierīce ar QR koda skenēšanas funkciju.

Kinna norādīja, ka Latvijas kontūras izstaigāšanai nepieciešama aptuveni stunda, tāpēc tam jāieplāno papildu laiks, lai varētu apciemot arī Līgatnes dabas taku iemītniekus pamata ekspozīcijā. Pateicoties izstrādātajam Latvijas kontūras maršrutam, apmeklētājiem atklāsies mazāk zināmi un neskartāki Līgatnes dabas taku meži.

Vairāk nekā 35 Latvijas pilsētu, pagastu un novadu ģerboņos ir atrodami Latvijas savvaļas dzīvnieki, piemēram, mednis, čemurziežu dižtauriņš, krauklis un lapsa. Latvijas kontūras maršrutā apmeklētāji sastapsies ar daļu no šiem ģerboņiem.

Pastaigas laikā apmeklētāji ir aicināti aizdomāties, kāpēc tieši šis dzīvnieks varētu būt izvēlēts konkrētās pilsētas, pagasta vai novada ģerbonim, kas dzīvniekam ir raksturīgs un zīmīgs konkrētā pilsētā vai novadā un kāds ir dzīvnieka simboliskais vēstījums ģerbonī, piebilda Kinna.

Latvijas kontūras pastaigu maršruts ir marķēts dabā. Tā sākums ir norādīts kartē pie Līgatnes dabas taku Informācijas centra. Tas nav piemērots cilvēkiem riteņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem.

Pastaigu maršruts izstrādāts, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus. Organizatori aicina apmeklētājus būt atbildīgiem un ievērot noteikumus Apmeklētājiem ieeja Līgatnes dabas takās saskaņā ar noteikto cenrādi.