Liepu ziedēšanas laiks paredz rudeni un ziemu

Šogad liepas austrumu pierobežā sāka ziedēt ap Pēterdienu (29. jūnijs). Pirms gada (2020) tas notika jūlija pirmajās dienās. 2019. gadā liepzieds sākās Jāņos (24. jūnijs) un ziedēja gandrīz līdz jūlija vidum. Manu vērojumu laikā agrākais liepzieds bija 2018. gadā. Latvijas austrumu pierobežā togad liepas sāka ziedēt Vasaras saulgriežos (21. jūnijs). 2018. gada vasara lielākoties bija sausa. Savukārt 2017. gada vasarā austrumu pierobežā liepas sāka ziedēt tikai 18. jūlijā un tas manu novērojumu laikā bija vēlākais liepzieda sākums. 2017. gada vasaras nogale un rudens bija nokrišņiem bagāti, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Liepzieda diena ir 4. jūlijs, bet pēc Jūlija kalendāra – 17. jūlijs. Normālos laika apstākļos liepzieds turpinās 12 dienas un ir ticējums, ka ikviena no šīm dienām pareģo laiku turpmākajiem 12 mēnešiem. Parasti liepas sāk ziedēt laikā no jaunajiem (24.06.) līdz vecajiem (07.07.) Jāņiem. Ja liepu zieds vēls, tad tas norāda uz to, ka ziema būs nejauka. Ja liepu zieds agrs, saulains, sauss un karsts, tad augusts laikā līdz Linu dienai (25. augusts) pārsvarā silts un saulains. Tas norāda uz vējainu un sausu oktobri. Tādās reizēs rudens silts un garš. Līdzīgi bija 2018. gadā. Ja debesis mākoņainas, ar gubu mākoņiem un pērkons rūc, tad ļoti iespējams, ka rudens būs slapjš un vēss.

Ja liepziedā daudz nokrišņu un dienas mākoņainas, liepzieds ieilgst un īpaši nesteidzas. Laikā ap veco Pēterdienu (12. jūlijs), kad vasara nobirdina pirmo asaru un no liepas norauj pirmo lapu, liepzieds pareģo laiku pēc Bērtuļiem (24. augusts) un rudeni. Šajā laikā liepas ziediņi, lapiņas, miza un zari iezīmē laika apstākļu aprises pēc Miķeļiem (29. septembris).

Šovasar liepu zieds paiet gan saules, gan mākoņu un īslaicīga lietus zīmē. Dienas siltas, daždien karstas. Naktis arī siltas. Neliels līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un nelieli nokrišņi. Ziediņos var sajust īpatnējo vasaras, kāda ir tikai jūlijā, smaržu. Arī lapiņām saulainās dienās eļļainais svīdums. Tas norāda uz agru, bet kopumā siltu un sausu rudeni. Tāds rudens paredz vējainu, nokrišņiem bagātu un mīkstu ziemu.

12. jūlijā Vecais Pēteris. Ticējums saka, ja liepām ziedot dzeguze kūko līdz vecajai Pēterdienai (12. jūlijs), būs gara vasara un vēla ziema. Šovasar dzeguze vēl kūko, bet lakstīgala gan apklususi...

Ticējumi.

Ja liepu zieds karsts un sauss – sagaidām silts un pērkoņains augusts.

Ja liepziedā līst - būs garš un slapjš rudens.

Ja laikā, kad liepas zied, bez zibeņiem pērkons rūc – būs labs rudens sēņu gads.