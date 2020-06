Liepājnieku Krieviņu ģimene palaiž tautās unikāla dizaina T-kreklus

Pagājušajā rudenī ar pirmo pašu valkāšanai paredzēto T-kreklu radošā liepājnieku Krieviņu ģimene – zīmēšanas entuziaste Dace un reklāmas un mārketinga speciālists Pēteris – uzsāka mākslas projektu, piedāvājot jaunu pieeju apģērbu dizainā. Tā ir T-kreklu un džemperu apdruka ar oriģināliem dzīvnieku zīmējumiem mandalu tehnikā.

“Dzīvnieku kults pasaulē iet plašumā,” ir pārliecināta Dace Kupce-Krieviņa. Pagaidām gan šī nodarbe, kas nes peļņu līdz vienam eiro, ir labdarība ar domu, ka nākotnē varētu attīstīties. Liepājnieku radītos unikālos dizainus uz džemperiem un T-krekliem valkā jau vairākās valstīs.

Cilvēki meklējot to, kā nav citiem, ar ko izcelties uz citu fona. Un liepājnieku radītais dizains ir viens no oriģinālajiem variantiem.

Dace seko līdzi, kādi dzīvnieki ir topā modes tendencēs. Pārsvarā Krieviņu ģimenes radītie dizaini tiek novērtēti no ārvalstu interesentu puses.

