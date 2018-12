Liepājas SEZ pārvalde izsludina fotokonkursu jauniešiem

Liepājas SEZ pārvalde 5. decembrī izsludināja fotokonkursu jauniešiem „Vējš, jūra, osta, industrija manā Liepājā valsts 100-gadē”.

Darbus var iesniegt līdz 2019. gada 5. janvārim, atbilstoši fotokonkursa nolikumam, sūtot uz epastu: fotokonkurss@lsez.lv. Iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija, bet trīs labākie darbi saņems naudas prēmijas, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pieejama Liepājas SEZ mājaslapā www.liepaja-sez.lv

Konkursa mērķis ir iesaistīt jauniešus topošā fotoalbuma “Liepāja – sajūtu šūpolēs” veidošanā, kurā tiek apkopotas fotogrāfijas, kurās atspoguļojas pilsēta, dabas spēks un skaistums , osta, industrija, attīstība, kvalitatīvā dzīves vide, svētki un citas sabiedriskās norises, uzsverot cilvēku mijiedarbībā ar savu pilsētu - darbā, dažādos procesos, svētkos un aktīvā atpūtā.

Šodien, kad skaistas fotogrāfijas un mirkļa sajūtas var tvert ikviens un fotogrāfija ir kļuvusi par sava laika liecinieku, Liepājas SEZ pārvalde aicina jauniešus iesniegt 2018. gadā tapušas fotogrāfijas.

Darbus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, vērtēs profesionāla Komisija. Komisija vērtēs tehnisko un māksliniecisko kvalitāti, sniedzot vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība un kvalitāte, kā arī darba saturu, sniedzot vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem, katrā no šīm pozīcijām: idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts.

Konkursa uzvarētājs tiks noteikts summējot iegūto punktu skaitu un noteiks 3 godalgoto vietu ieguvējus, kas saņems naudas prēmiju. Visi Komisijas izraudzītie darbi tiks iekļauti fotoalbumā “Liepāja – sajūtu viļņu šūpolēs”, bet darbu autori saņems fotoalbumu pēc tā iznākšanas.