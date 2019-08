Liepājas Latviešu biedrības namā būs iespējams aplūkot rudens karalienes - gladiolas

Vasarai tuvojoties noslēgumam, Liepājas latviešu biedrības nams ikvienam interesentam sniegs iespēju aplūkot dažādas gladiolu ziedu šķirnes, jo no 22. – 24. augustam ēkas Foajē būs apskatāma gladiolu izstāde, kas tiks papildināta ar Dārzkopības institūta pētnieces Dr. agr. Valentīnas Poles lekciju “Dārza pasargāšana no kaitēkļiem un augu saslimšanām”, kā arī veikala “Daba” produkcijas prezentāciju un degustāciju. Izstādes atvēršana 22. augustā pulksten 12, informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Izstāde tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību, kura šogad svin savu 25 gadu pastāvēšanu. Šī gada izstāde piedāvās aplūkot līdz 150 gladiolu šķirnēm, kuras uzplaukušas šo rudens vēstnešu selekcionāru un kolekcionāru dārzos un uz Liepāju būs mērojušas ceļu no Kandavas, Vecumniekiem, Jūrmalas, kā arī tepat no Kurzemes. Izstādē biedrību pārstāvēs tās prezidents Laimonis Zaķis, kurš radījis ap 200 gladiolu šķirņu un jau teju 40 gadus nodarbojas ar šo ziedu selekciju. Līdzās viņam būs vērojamas selekcionāra Visvalda Viņķeļa ziedu šķirnes, kā arī Jura Bāzes, Guntas Jēkabsones un Ineses Brizgas audzētie un koptie ziedi.22. augustā plkst. 12:00 interesenti būs laipni gaidīti ne tikai izstādes atvēršanā, bet arī Dārzkopības institūta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas pētnieces Dr. agr. Valentīnas Poles lekcijā “Dārza pasargāšana no kaitēkļiem un augu saslimšanām”.

Pieredzējusī lektore, kura ir arī vairāku zinātnisku publikāciju autore, lekcijas laikā iepazīstinās lekcijas dalībniekus ar izplatītākajām augu saslimšanām un kaitēkļiem, kas Latvijas klimatā nodara postījumus dažādiem augiem. Būs iespējams noskaidrot dabai draudzīgus paņēmienus ar kuru palīdzību iespējams izvairīties un ierobežot augu saslimšanas. Papildus uzzināsiet par nepareiza mēslojuma izraisītiem augu bojājumiem, kas nereti tiek uztverti par augu slimībām un saprast kā kaimiņu pielietotās zemes apstrādes metodes var kaitēt jūsu augiem un kā no tā izvairīties.

Taču izstādes atvēršanas dienā plkst. 13:30 ikviens ir aicināts piedalīties veikala “Daba” produkcijas prezentācijā un degustācijā, kuras laikā veikala sortimenta pārzinātāji iepazīstinās interesentus ar dažādām veikalā sastopamām precēm un produktiem. Veikala “Daba” pārliecība – mums Latvijā ir, mēs varam, mēs radām. Veikals zem sava jumta apvieno kā mākslinieku un amatnieku, tā arī mājražotāju radīto un pats galvenais – tradīciju un jaunrades sakausējumu, kas sastopams viņu darbos. Veikalā savai gaumei un nepieciešamībai iespējams atrast garda uztura “stāstus” no labākajiem Latvijas ražotājiem, dizaina un amatnieku “stāstus”, kā arī greznuma un dāvanu “stāstus”. Papildus tam veikalā izvietota arī ārzemju eko kosmētika un pārtika. Ar daļu no iepriekš minētā interesenti ir aicināti iepazīties Liepājas latviešu biedrības namā.

Gladiolu izstāde Biedrības nama Foajē 22. augustā apskatāma no 12:00 līdz 20:00. Taču 23. – 24. augustā no plkst. 10:00 līdz 20:00. Ieeja izstādē, lekcijā un produkcijas prezentācijā ikvienam interesentam bez maksas.