Liepājas Jauniešu mājā aicina uz neformālo spēļu vakaru

Trešdien, 14.novembrī no pulksten 16 līdz 18 Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24, projekta “Proti un Dari” mentore Kristīne Jonova Latvijas simtgades priekšvakarā aicina jauniešus uz neformālo spēļu vakaru, informē Liepājas Jauniešu mājas Projektu vadītāja Daira Knipše.

Programmas “Proti un Dari” mentore Kristīne Jonova sadarbībā ar Liepājas Jauniešu māju oktobra izskaņā atgriezās no Erasmus+ programmas apmācību kursa “PLAY IT OUT” 1.kārtas Čehijā, lai dalītos gūtajā pieredzē ar jauniešiem Liepājā un kopā izspēlētu jautras un izglītojošas spēles, kas mācīs jauniešus sadarboties vienam ar otru, kas ir neformālās izglītības pamatā. Apmācību mērķis bija iemācīt jaunatnes darbiniekiem izmantot spēles kā rīku, lai attīstītu komandas darba prasmes, spēju risināt problēmsituācijas, kā arī spēju sekmīgāk pretendēt darba tirgū. Līdz ar to jauniešiem būs iespēja izmēģināt jaunas un lieliskas neformālās izglītības spēles un lieliski pavadīt laiku kopā.

Pasākuma ietvaros būs iespēja baudīt arī mākslu – tiks atklāta projekta “Proti un Dari” gleznu izstāde, darbus veltot Latvijas simtgadei.

Dalībniekiem būs nodrošināta tēja/kafija un gardas uzkodas.

Ieeja pasākumā bez maksas.