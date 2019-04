Liepājā, Rožu laukumā, notiks Latvijas amatnieku un mājražotāju Lieldienu tirgus

Sestdien, 20. aprīlī, no pulksten 9 līdz 16 Liepājā, Rožu laukumā, norisināsies tradicionālais Lieldienu amatnieku un mājražotāju tirgus. Godā tiks celti lauku labumi no vistālākajiem Latvijas novadiem. Mājražotāju un amata meistaru darinājumi būs veltījums ģimenes svētku galdam - pašu meistaru rokām izlolots un ar mīlestību pagatavots.

Lai svētku galdā viss būtu dabīgs un garšīgs, Latvijas mājražotāji iesaka iegādāties galveno spēka un veselības avotu: pašu ražotus lauku produktus no zemnieku saimniecībām. Tādēļ biedrība "ETNO Liepāja" katru gadu vienu dienu pirms Lieldienām rīko amatnieku un mājražotāju tirdziņu, lai liepājnieki var iegādāties ekoloģiskus produktus un smalkas dizaina preces. Būs iespējams iegādāties retu zīmolu rotas un apģērbus, ādas jostas, dabīgās vilnas zaķus, koka olas, mīļmantiņas mazuļiem, pašu rokām darinātas smaržas un kosmētikas krēmus, lina šalles un tarbas, informē biedrības “ETNO Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

No gardumiem tirdziņā būs pieejamas piparkūkas, 9 veidu medus gan ar ingveru, gan ogām un riekstiem. Jau tradicionāli būs iespēja iegādāties Skrīveru saldumus un priežu čiekuru veselīgos uzlējumus, smilkšērkšķu produktus. Būs vīni un sīrupi no dabīgajām Latvijas ogām un augļiem, dažāda veida produkti no ķiplokiem, 10 veidi mājas “šmakovka”. Pašražoti našķi un dabīgās tējas, žāvēti āboli, āboli šokolādes glazūrā.

No sātīgākiem ēdieniem tirgotāji piedāvās kūpinātas zivis no Lapmežciema, cūkas šņukuru un citus ekskluzīvus mājas gaļas produktus bez E vielām. Varēsiet nopirkt svaigos sierus, ražotus gan no govs piena, gan kazas piena. Būs arī dabīgās garšvielas, ar kurām svētku mielastu padarīt vēl baudāmāku.