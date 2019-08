Šodien un rīt Liepājā norisinās festivāls "Summer Sound", kur galveno mākslinieku vidū minams elektroniskās mūzikas izpildītājs Sigala, čigānu panka izpildītāji "Gogol Bordello" un lietuviešu elektroniskās mūzikas pārstāvis "Dynoro", aģentūru LETA informēja festivāla pārstāve Alise Pabērza.

Festivālā "Summer Sound" uzstāsies arī nīderlandiešu DJ duets "The Him" un virkne labāko pašmāju grupu un izpildītāju. To vidū minama grupa "Bermudu Divstūris", "The Sound Poets", "Carnival Youth", "Singapūras Satīns", "Labvēlīgais tips", "Laime Pilnīga" un citas, vēsta LETA.

"Mēs veidojam daudzpusīgu muzikālo programmu, sākot no šobrīd aktuālās urbānās kultūras un mūzikas pārstāvjiem - repa un hiphopa izpildītājiem, dīdžejiem, līdz pat jaudīgam rokam. Tā, lai ikviens festivāla apmeklētājs varētu atrast savai gaumei atbilstošu muzikālo pavadījumu divu dienu neaizmirstamai ballītei Liepājas pludmalē,” komentēja festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Tāpat festivālā uzstāsies arī triphopa izpildītājs no Ungārijas IALAZ, pašmāju repa apvienības - "Kreisais Krasts" un "Latgalīšu reps", kā arī dīdžeju plejāde - DJ Rudd, DJ Gustavito un DJ AI-VA.

Festivāla programmā iekļauti arī tādi mākslinieku vārdi kā Mārtiņš Dambis, Marta, Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, hiphopa mūziķis ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa un citi.

AS "Pasažieru vilciens" saistībā ar festivālu "Summer sound" norīkojis papildu vilcienus maršrutā Rīga-Liepāja, aģentūru LETA informēja "Pasažieru vilciena" pārstāve Agnese Līcīte.

Vilcienu kustības saraksts ir papildināts ar reisiem, kas šodien festivāla apmeklētājus aizvedīs no Rīgas uz Liepāju, bet svētdien, 4.augustā, no Liepājas nogādās Rīgā. Vilcienu atiešanas laiki ir organizēti tā, lai pasažieri bez raizēm paspētu uz festivāla sākumu, savukārt pēc festivāla ērti nokļūtu mājās, pastāstīja Līcīte.

No Rīgas stacijas 2.augustā vilciens aties plkst.13.50 un Liepājā ienāks plkst.17.07, savukārt no Liepājas stacijas 4.augustā vilciens aties plkst.11.55 un Rīgā ienāks plkst.15.39.

Festivāla apmeklētāji uz Liepāju nokļūt varēs arī ar ierastajiem šī virziena vilcieniem, kas kursē katru piektdienu turp un svētdien atpakaļ. No Rīgas stacijas šodien vilciens aties plkst.18.25 un Liepājā ienāks plkst.21.40, savukārt no Liepājas stacijas 4.augustā vilciens aties plkst.17.28 un Rīgā ienāks plkst.20.38.

Savukārt festivāla "Summer Sound" vārtus apmeklētājiem atvērs plkst. 17.

Kā ziņu aģentūra LETA jau vēstīja, šogad festivāls "Summer Sound" norisinās jau devīto reizi. Katru gadu festivāls piedāvā vairāk nekā 50 māksliniekus, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.