Lai nepalielinātos saslimstība ar Covid-19, šogad Latvijā Jāņus ielīgos attālināti vai nelielos pasākumos.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi aicina līgotājus visā Latvijā un tautiešus ārzemēs vienoties visiem kopā svētku programmā "Līgo Liepājā", vēsta LETA.

Svētku programmu "Līgo Liepājā" varēs skatīties televīzijas kanālā "ReTV" šodien no plkst.21, ar atkārtojumu 24.jūnijā no plkst.9 un klausīties "Rietumu Radio" ēterā šodien no plkst.21 un Liepājas "Facebook" kontā.

Svētku programma ir sagatavota iepriekš un tiks raidīta ierakstā. Svētku vakara programmu ar dziesmām no latviešu kinofilmām un teātra izrādēm ielīgos dziedošo aktieru kvartets - Dita Lūriņa-Egliena, Mārtiņš Egliens, Everita Pjata-Gertnere un Viktors Ellers. Muzikālo pavadījumu nodrošinās mūziķu grupa Jāņa Strazda vadībā.

Pēc koncerta Jāņu ugunskuru ar īpašu rituālu Baltijas jūras krastā iedegs Liepājas postfolka apvienība "Saule i tuvāk", kas izpildīs pašu radītās dziesmas, latviešu tautasdziesmas mūsdienīgā apdarē, dziedājumu papildinot ar etnogrāfiskajām koklēm, perkusijām un dažādiem ritma instrumentiem. Skatītājiem būs iespēja virtuāli piedalīties vai pašiem savās mājās pievienoties kādā no procesiem - vainagu un ziedu vijas vīšanā, uguns iekuršanā, dziesmu dziedāšanā ar vēlējumiem katram sev un visai tautai.

Līgo dienā ventspilniekus ar Jāņu dziesmām priecēs divu Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Šodien no plkst.10 līdz 12 pilsētas ielās ar Ventspils tūristu vilcieniņu "Ventspils Train" dosies līgotāji - dziesmu ansambļa "Ventiņ" un folkloras kopas "Laipa" dalībnieki -, pieskandinot tās ar Jāņu dziesmām un tautasdziesmām, lai sveiktu visus svētkos un radītu lustīgu noskaņu.

Vilcieniņš muzikālo piedzīvojumu uzsāks no Ventspils Kultūras centra. Tas dosies izbraucienā pa galvenajām ielām un dzīvojamajiem rajoniem abos Ventas krastos - gan pilsētas pusē, gan Pārventas. Maršrutā iekļauts arī Vecpilsētas tirgus laukums, lai pārsteigtu tos, kuri devušies turp pēc Jāņu mielasta un citiem labumiem.

Savukārt Dobelē plkst.10 vēsturiskajā tirgus laukumā notiks Zāļu dienas tirgus, kurā varēs iegādāties mājražotāju preces un amatnieku darinājumus, stādus, zāles un zālītes. Pilsētu un Tirgus laukumu pieskandinās danču grupa "Trejdeviņi".

Skrundas tirgus laukumā, no plkst.10 gaidāmas ziņģes un danči kopā ar kapellu "Luste", savukārt Valkā pie veikala "Oļupe" Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa "Nāburgi" jāņabērnus priecēs muzikālais pārsteigums "Ielīgo Jāņus".

Balvos plkst.18 kopīga Jāņu vakara noskaņu varēs gūt laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra dziedot, dejojot, muzicējot un klausoties kopā ar "Notiņām", "Balvu Vilciņu", "Pīlādzi", "Balvu teātri" un Igauņu ģimenes kapelu no Gaigalavas.

Šodien Rēzeknē ielās dosies "dziedošās mašīnas", un mūziķi kopā ar rēzekniešiem sadziedāsies pagalmos. Tāpat pilsētnieki aicināti iesaistīties virtuālajā vainagu akcijā "#līgoRēzekne2020".

No plkst.12 līdz 15, pateicoties SIA "Ceļi un tilti" atbalstam, kuri nodrošinās pasākuma norisei transportlīdzekļus, Rēzeknes ielās dosies divas "dziedošās" kravas mašīnas - vienā muzicēs grupa "Ginc&Es", bet otrajā - "Oskars&Marks", mūziķiem līgot palīdzēs jauniešu deju kopas "Dziga" tautumeitas.

"Dziedošās mašīnas" apstāsies vairākos pagalmos, pieturēs pilsētas mikrorajonu ieliņās, bet to maršruts būs pārsteigums.

Pasākumu organizatori līgotājus aicina ievērot divu metru distanci, kā arī ievērot noteikto dalībnieku skaitu pasākumos.