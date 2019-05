Laika vērotājs Vilis Bukšs prognozē līdz pat 30 un vairāk grādiem karstus Jāņus

Laika vērotājs Vilis Bukšs savā blogā raksta, ka atbilstoši pagājušā gada decembra nozīmīgajām dienām, šā gada 13. janvārim un aprīlim, kas paredz jūniju, pirmais vasaras mēnesis rādās būt drusciņ siltāks kā parasti, ar nevienmērīgu nokrišņu sadalījumu, bet kopumā normas robežās. Pagājušajos Jurģos (23. aprīlis) valdīja dienvidu, dienvidaustrumu vēji, kas atnesa saulainu, siltu un sausu laiku dienā un vēsu naktīs. Tādi laika apstākļi paredz lielākoties sausu jūniju, ar saulainām, siltām un daždien arī karstām dienām un dzestrām naktīm laikā līdz Vītus dienai (15. jūnijs). Rudzu ziedā, mēneša pirmajā pusē, salnu vietās zāles augstumā iespējamas arī nakts salnas.

Jūnija pirmā puse rādās būt ar mainīgiem laika apstākļiem. Mēneša sākums pārsvarā sauss, ar temperatūru dienās ap plus 20, 22 grādiem. Vēlāk, laikā ap Medardu (8. jūnijs), biežāk īslaicīgi nokrišņi un drusciņ vēsāks. Laikā ap Rudzu zieda dienu (12. jūnijs) varētu būt arī dažas dienas, kad temperatūra paaugstināsies līdz plus 28 grādiem. Šajā laikā arī pērkona negaisi. Savukārt laikā ap Vītus dienu (15. jūnijs) saulainas dienas mīsies ar mākoņainām, kļūs vēsāks, īslaicīgi nokrišņi un vējains. Temperatūra dienās ap plus 20 grādiem.

Laika apstākļi uzlabosies laikā ap Vasaras Saulgriežiem (21. jūnijs). Tad un vēlāk, Jāņu laikā, līdz pat Septiņiem gulētājiem (27. jūnijs), pārsvarā silts, daždien arī karsts, kad temperatūra paaugstināsies līdz plus 30 un vairāk grādiem. Līdz ar to arī Jāņi varētu būt silti, ar noslieci uz karstiem un pārsvarā sausi. Ja nokrišņi arī būs, tad tie rādās būt īslaicīgi un vietām. Vēlāk, laikā pēc Pēteriem (29. jūnijs) un jūlija sākumā, īslaicīgas pērkona lietusgāzes, kas var būt arī stipras un temperatūra dienās ap plus 20, 25 grādiem.

Tālāk sekojošais jūlijs rādās būt silts un ar nokrišņiem bagāts.