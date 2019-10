Laika vērotājs Vilis Bukšs prognozē, kad gaidāmas pirmās sniegpārslas un rudens salnas nokodīs pēdējos šīs vasaras ziedus

Laika vērotājs Vilis Bukšs savā blogā raksta, ka oktobris ir rudens un lietus mēnesis. Ticējums saka, ja oktobris skaidrs, sauss, tad būs vējaina ziema. Ja oktobrī vēl siltas dienas, tad būs silti Ziemassvētki. Ja Veļu laikā daudz miglas – ziema būs sniegaina. Jauks oktobris paredz agru un skaistu pavasari. Ja oktobris sākas ar siltu laiku, tad ar aukstu aiziet, un ja ar aukstu ienāk, tad ar siltu iziet.

Atbilstoši ticējumiem par laika apstākļiem 16. augustā, kas atbilst oktobrim un vērojumiem dabā, tad oktobris kopumā rādās būt drusciņ siltāks kā parasti un ar nokrišņiem tuvu vidējam.

Ja mēneša pirmajās desmit dienās vēl salīdzinoši silts un pārsvarā bez ilgstošiem nokrišņiem, tad laikā ap Vecmiķeli (12. oktobris) vēss un vairāk nokrišņu. Lietus, krusa. Mēneša pirmajā pusē starp mākoņainām dienām, kas atnesīs īslaicīgu lietu un reizēm arī krusu, būs arī saulainas dienas, bet naktis dzestras un daudzviet neliela salna. Temperatūra dienās šajā laikā svārstīsies no +8 līdz +15. Naktīs lielākoties no 0 līdz +5.

Mēneša vidū laika apstākļi mainīgi. Ja līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris) laika apstākļi būtiski neatšķirsies no laika apstākļiem septembra pēdējā nedēļā, tad vēlāk vairāk nokrišņu un vējainu dienu. Temperatūra dienās ap +5, +12 grādi. Naktīs daudzviet salnas.

Oktobra otrajā pusē, īpaši laikā ap 20., 25. oktobri kļūs vēl vēsāks. Vairāk mākoņu, nokrišņi īslaicīgi un dienas salīdzinoši vēsas, ar temperatūru no plus 3 līdz plus 10 grādiem. Skaidrās naktīs salnas. Šajā laikā dažviet Latvijas ziemeļos un ziemeļaustrumos dzestrie ziemeļrietumu vēji atnesīs arī pirmās sniegpārslas, bet rudens salnas nokodīs pēdējos šīs vasara ziedus. Veļu mēneša izskaņā dienas drēgnas (+6,+8), neliels lietus un aukstas naktis.

Līdzīgi laika apstākļi turpināsies arī tālāk novembrī, līdz Mārtiņiem (10. novembris). Vēlāk, aizvien neatlaidīgāk sāks klauvēt neliela ziemiņa, kas Mārtiņa mēneša pēdējā nedēļā nostiprināsies Latvijas ziemeļaustrumos. Ar nelielu salu, kas saglabāsies arī dienas laikā. Ja šobrīd, Miķeļu nedēļā (22. – 29. septembris), raugās tālāk, kāda būs ziema, tad zīmes dabā norāda uz to, ka ziemas pirmā puse maiga, bet ar nokrišņiem bagāta. Ziemas otrajā pusē, pēc Svecaines (2. februāris), pastiprināsies sals un līdz ar to pavasaris būs vēls.