Laika vērotājs Vilis Bukšs jūliju prognozē mēreni siltu un ar bagātīgiem nokrišņiem

Laika vērotājs Vilis Bukšs savā blogā raksta, ka, sekojot janvāra, marta un maija zīmīgajām dienām, tad Siena mēnesis jūlijs rādās būt mēreni silts un ar bagātīgiem nokrišņiem.

Ticējums saka, kāds 1. janvāris, tāds jūlijs. Pagājušajā 1. janvārī bija atkusnis, lietus un apmākušās debesis. 1. janvāra atkusnī pa sniegu pārvietojās kāpuri un vilku zirnekļi. Šīs janvāra pirmās dienas dabas un laika zīmes norāda uz to, ka jūlijs būs silts, bet ne karsts. Ka jūlijā ik pēc trīs dienām sagaidāms lietus. Uz mūsu apstākļiem parastu jūliju temperatūru un nokrišņu ziņā norādīja laika apstākļi Vasaras saulgriežos (21. jūnijā) un Septiņos gulētājos (27. jūnijs).

Ņemot vērā iepriekš teikto un to, ka pavasarī pīlādzim bija daudz ziedu, tad kopumā Liepu mēnesis jūlijs rādās būt tuvu normai. Austrumlatvijā ar noslieci uz siltāku, bet tuvāk jūrai - uz vēsāku. Nokrišņu vairāk kā parasti un tie pārsvarā īslaicīgi, bet nereti ar stiprām lietusgāzēm un brāzmainu vēju.

Jūlija pirmajā pusē, līdz Vecajiem Pēteriem (12. jūlijs), laika apstākļi nepastāvīgi. Temperatūra šajā laikā lielākoties ap plus 20, 23 grādiem. Laikā ap Septiņiem brāļiem (10. jūlijs) daždien var sasniegt plus 30. Nokrišņi īslaicīgi, bet iespējamas stipras pērkona lietusgāzes ar stiprām vēja brāzmām. Sausāks un vairāk saulainu dienu rādās būt mēneša otrajā pusē līdz Jēkabiem (25.07.). Šajā laikā gaiss var sasilt līdz plus 28, 32 grādiem un karstām dienām sekos pērkona negaisi ar stiprām lietusgāzēm. Laikā pēc Annām (26.07.) un mēneša beigās nokrišņi īslaicīgi, vasarīgi silts. Temperatūra dienās ap plus 20, 25 grādiem.

Līdzīgi laika apstākļi var saglabāties arī tālāk, augusta pirmajā pusē.