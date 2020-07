Kurp doties? Zvejnieksvētki Jūrmalciemā un laivu parāde Liepājā

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados. Šoreiz uzmanības centrā būs Zvejnieku svētki Jūrmalciemā un pasākums Liepājā, Tirdzniecības kanālā.



Cīravā

Sestdien, 11. jūlijā, pulksten 11 “Alus dārzā” Pētera Trupa muzikālā leļļu teātra izrāde bērniem “Šņāpuļa piedzīvojumi”. Ieeja – brīva.

Gramzdā

Svētdien, 12. jūlijā, pulksten 15 baznīcā muzikāls dievkalpojums. Piedalīsies mūziķi Ansis, Inese, Klinta un Lote (arfa, kontrabass, vijole un balss).



Jūrmalciemā

Sestdien, 11. jūlijā, pulksten 15 pie “Smaragdas” Zvejnieksvētkus atklās Nīcas vīru koris un jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis “Maldu vēji”. Pulksten 16 Liepājas Tautas teātra izrāde “Sievu kari ar Belcebulu”, ZIIC eksperimentu šovs bērniem pie sabiedriskā centra “Ievas”. Pulksten 18 – svētku zupa. Pulksten 19 – Neptūna ierašanās un zvejnieku godināšana. Pulksten 20 uzstāsies Liepājas teātra aktieru apvienība “Aģenti”. Pulksten 21.30 – Ivo Fomins un Roberts Dinters. Visas dienas garumā būs andele, loterija un cti pārsteigumi. Svētkus vienkopus varēs svinēt 300 apmeklētāji. Katram apmeklētājam tiks izsniegta aproce, lai varētu kontrolēt to skaitu.

Kazdangā

Sestdien, 11. jūlijā, no pulksten 11 līdz 12.30 pilī lekcija “Īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumi dzīvojot bez atkritumiem. Vai ko vari izdarīt šodien, lai rītdiena būtu zaļāka!”. Lektore – Laura Starostiņa. No pulksten 12.30 līdz 14 veļas pulvera izgatavošanas darbīca. Vada Katerina Bulavkina. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26564767. Ieeja – brīva.

Liepājā

Piektdien, 10. jūlijā pulksten 17 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā “Civita Nova” tiks atklāta gleznotājas un scenogrāfes Kristīnes Abikas un fotogrāfa Māra Ločmeļa veidotā mākslas un procesa dokumentācijas izstāde “Brazilvuds”.

Piektdien, 10. jūlijā, pulksten 19 klubā “Fontaine Palace” uzstāsies “Jauno Jāņu orķestris”.

Sestdien, 11.jūlijā, pulksten 11., 13. un 15. pie Karostas cietuma projektā “Karostas vasara” sāksies pusotru stundu garas gida vadītas bezmaksas ekskursijas pa Karostu. Ekskursijas pulksten 11 un 15 notiks latviešu un krievu valodā, pulksten 13 – latviešu un angļu valodā. Ekskursiju laikā būs apskatāmas deju performances Karostas pilsētvidē, ko piedāvās fonds “Initium” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Laikmetīgās dejas mākslas studentiem. No pulksten 12 līdz 16 Karostas cietuma pagalmā vafeļu meistarklase. Cietuma apmeklētājiem dalība tajā bez maksas, pārējiem – trīs eiro. No pulksten 12 līdz 16 cietuma pagalmā bezmaksas radošās darbnīcas bērniem. Pulksten 17 Liepājas 3. pamatskolas (Lazaretes ielā 8) zālē atvērtā dejas teātra meistarklase horeogrāfa Jāņa Putniņa vadībā. Dalība ikvienam interesentam bez maksas. Īpaši tiek aicināti jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Pēc meistarklases būs iespēja pieteikties dalībai izrādē, kura tiks veidota profesionālu mākslinieku vadībā un izrādīta Latvijā un Baltijas valstīs. Pulksten 20 cietuma pagalmā koncertēs Ainars Pūpols un “The Cucumbers”. Ieeja – brīva.

Sestdien, 11. jūlijā, no pulksten 11 līdz 17 Tirdzniecības kanālā starp tiltiem pasākumā “Pilsētas platumā no ezera uz jūru” notiks Latvijas atklātais SUP čempionāts. No pulksten 12 līdz 13 aizlūgums par tiem, kas jūrā – ziedu vainagu nolaišana jūrā. No pulksten 13 līdz 17 kanālā pie jahtu ostas airēšanas sacensības ar jūras airu laivām. No pulksten 17 līdz 18 kanālā starp tiltiem un ziemas ostā pulcēšanās laivu parādei. Pulksten 18 – laivu parāde.

Sestdien, 11. jūlijā, no pulksten 12 līdz 17 Vecajā ostmalā 53 būs 25. starptautiskā gleznotāju un zīmētāju plenēra “Pilsēta un jūra” noslēgums. No pulksten13 līdz 15 dažādu tautu mūziku izpildīs muzikālā apvienība “Viršu medus”.

Svētdien, 12. jūlijā, Karostā projekta “Karostas vasara” laikā piedāvāta līdz šim nebijusi iespēja izbraukt ar SUP dēļiem pa Cietokšņa kanālu. Brauciens noslēgsies Redānā, kur braucējus sagaidīs pusdienu piknika komplekts, kā arī būs iespēja iet gida vadītā ekskursijā pa Redānu, iepazīt tā vēsturi un apskatīt Karostas festivālu laikā Redānā tapušos mākslas darbus. Dalības maksa – 15 eiro. Braucienam ar SUP dēļiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26369470.

Svētdien, 12. jūlijā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu laukumā Bērnu rīts kopā ar ceļojošo leļļu teātri “Maska”. Būs izrāde “Šņāpuļa piedzīvojumi”.

Svētdien, 12. jūlijā, pulksten 17 Svētās Trīsvienības katedrālē ērģeļmūzikas koncertcikla “Mūzika dievnamam” otrais koncerts. Piedalīsies Larisa Carjkova (ērģeles) un Monta Martinsone (soprāns).