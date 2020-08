Kurp doties? Uzmanības centrā Senās uguns nakts pasākumi Pāvilostā, Jūrmalciemā, Papē un Medzē

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur būs Senās uguns nakts pasākumi.

Aizputē

Piektdien, 28. augustā, pulksten 20 ābeļdārzā vasaras muzikālo vakaru “Pikniks ābeļdārzā” noslēdzošais koncerts, kurā uzstāsies Jolanta Gulbe-Paškeviča un pianists Kristaps Vanadziņš. Ieeja – brīva.

Bunkā

Svētdien, 30. augustā, pulksten 12 kultūras nama pagalmā pasākums “Lielie vasaras prieki mazajiem”. Programmā: piepūšamā atrakcija, radošās darbnīcas, darbosies nieku, nieciņu un gardumiņu stends. Ieejai – piecas konfektes vai pieci garšīgi āboli vai bumbieri.

Dunalkā

Piektdien, 28. augustā, no pulksten 10 līdz 16 bibliotēkā tradicionālais pasākums ar pārsteigumiem “Gandrīz pirmais septembris”. Ikviens varēs piedalīties jautrā un izzinošā ceļojumā. Gaidīti ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki, skolotāji un citi interesenti.

Grobiņā

Sestdien, 29. augustā, pulksten 19 “Kuršu vikingu” apmetnē “Salidojums Grobiņā”. Programmā: noklusētās sāgas un pasakas par baltu mitoloģiju, folkloras atskaņām, postfolka grupa “Zari”, seno Baltu ēdienu iepazīšana, senie amatu meistari, kuršu liellaivas, tūrisma maršruts “Baltu ceļš”, “Skyforger” metāloperas video “Kurbads ķēves dēls”.

Lieģos

Piektdien, 28. augustā, pulksten 18 pie kultūras nama Liepājas Leļļu teātra izrāde ar rotaļām “Lote dodas ekspedīcijā”.

Liepājā

Piektdien, 28. augustā, pulksten 18 Leļļu teātrī izrāde “Ucipuci meklē mājas”.

Piektdien, 28. augustā, pulksten 19 klubā “Fontaine Palace” grupa “The Cucumbers”.

Piektdien, 28. augustā, pulksten 19 brīvdabas skatuvē “Gypsy Camp” grupas “Inokentijs Mārpls” koncerts.

Sestdien, 29. augustā, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Ucipuci meklē mājas”.

Svētdien, 30. augustā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts.

Svētdien, 30. augustā, pulksten 17 Svētās Trīsvienības katedrālē ērģeļmūzikas koncertcikla “Mūzika dievnamam” devītais koncerts. Piedalīsies Viktorija Pakalniece (soprāns) un Diāna Jaunzeme-Portnaja (ērģeles).



Jūrmalciemā

Sestdien, 29. augustā, pulksten 19 Tīklu mājā Senās uguns nakts laikā grupas “Zari” koncerts. Pulksten 20.30 pulcēšanās jūras krastā, kur, saulei rietot, kopā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli tiks iekurts ugunskurs. Apmeklētājiem lūgums apģērbties atbilstoši laikapstākļiem, kā arī parūpēties par pretodu līdzekļiem. Ieeja – brīva.

Papē

Sestdien, 29. augustā, pulksten 19 Ķoņu ciema “Mikjāņos” Senās uguns nakts laikā cirka studijas “Beztemata” ugunsšovs, grupa “Transcendentālē” un citas aktivitātes.

Medzē

Sestdien, 29. augustā, pulksten 20.30 atpūtas vietā “Liedagi” Senās uguns nakts kopā ar Aiju Andrejevu un Reini Jauno. Uz pasākuma vietu kursēs autobuss pulksten 19.45 no Grobiņas pilsdrupām, pulksten 19.50 no Medzes pagasta pārvaldes.

Pāvilostā

Sestdien, 29. augustā, pulksten 11.30 Senās uguns nakts laikā pulcēšanās pie Tūrisma informācijas centra Sakas upes regatei “Pāvilostas asaka”. No pulksten 12 līdz 13.30 laivošana “Pāvilostas asaka” no Durbes un Tebras satekas vietas līdz Pāvilostas promenādei. Pulksten 13 labvēlīgu laika apstākļu gadījumā vizināšanās ar kuģīšiem (informācija par kuģīšiem ostas teritorijā). No pulksten 13 Dzintaru ielā pie muzeja amatnieku un mājražotāju tirgus, pie muzeja – lielie, mīkstie multiplikāciju tēli. No pulksten 13 līdz 16.30 aiz kafejnīcas “Āķagals” piepūšamās atrakcijas. Pulksten 13.40 muzeja skatuvē regates dalībnieku apbalvošana. Pulksten 14 – jautro, aizmāršīgo pirātu medības ar uzdevumiem. Pulksten 14.40 – Jāņa Narkeviča un Edgara Jāņa Kārkliņa muzikāls sveiciens. No pulksten 15.10 līdz 16.10 aiz kafejnīcas “Āķagals” Putu ballīte bērniem un sirdī jaunajiem. No pulksten 17 jūrmalā aiz jūrakmens uz Strantes pusi “Akmens stāsti” – akmens līdzsvara veidoti krāvumi. Var iesaistīties jebkurš interesents. Pulksten 18.30 pie muzeja džeza grupas “Lucky Hunter” koncerts. Pulksten 20.30 pludmalē pie muzeja ugunsskulptūra performance “Vakara zvaigzne”, muzikāls pavadījums no “Pulse Effect”. Pēc ugunsskulptūras promenādē muzikāls sveiciens no grupas “Piemare”. Tumsai iestājoties, jahtu gaismu iedegšana, promenāde iegūs jaunas krāsas. Kempingā “Wonderland” un “Spinout Surf Cafe” Senās uguns nakts laikā uzstāsies “Oranžās brīvdienas”, Reinis Jaunais, Lady Krii&DJ Krii, “Louie Fontaine& Starlight Searchers”.

Sikšņos

Sestdien, 29. augustā, pulksten 10 Brūnu birzī Bērnu dienas pasākumu, kur būs dažādas atrakcijas un radošās darbnīcas, lustīga mūzika un visādi citādi brīnumi. Transporta vajadzības gadījumā zvanīt Landrai pa tālruni 27010330 vai Agnesei pa tālruni 26875152.