Kurp doties? Svētki Durbē un Dubeņos; Priekulē koncerts "Laternu stundā"

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 20 ābeļdārzā, Saules ielā 4, vasaras muzikālajā vakarā “Pikniks ābeļdārzā” uzstāsies Ivo Grīsniņš-Grīslis. Ieeja – brīva.

Dubeņos

Sestdien, 1. augustā, pulksten 14 parkā ar Liepājas cirka “Beztemata” izrādi “Alise Brīnumzemē” sāksies Grobiņas pagasta svētki “Ar dzimtās zemes dziesmu sirdī...”. Pēc izrādes jautras stafetes bērniem ar vecākiem. Pulksten 15.45 – svētku atklāšana. Pulksten 16 sitaminstrumentu trio “Brāļi Grīnbergi” koncerts. Pulksten 18.30 koncerts ar muzikālo apvienību “5 Jāņi”. No pulksten 21 līdz 24 zaļumballe “Vasaras pilnbriedā” kopā ar grupu “Sienāži”. No pulksten 13 pie ieejas parkā darbosies kafejnīca “Dzērves ligzda”. No pulksten 13.30 tirgosies ar cukurvati un kartupeļu virtuļiem, bet kafejnīca “Kvēle” piedāvās grilētus ēdienus.

Durbē

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 18.30 pie kultūras nama sāksies auto orientēšanās Durbes novadā. No pulksten 19 Neapoles picas no Aizputes un “Dzīvais alus” no Liepājas. Pulksten 20 – kino. Varēs noskatīties durbenieku 2014. gada Jāņu uzvedumu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Pulksten 22 Durbes kultūras nama ansambļa “Gaisā” koncerts. Pulksten 23 auto orientēšanās dalībnieku apbalvošana. No pulksten 23.20 līdz 14 ansambļa “Gaisā” koncerts-balle.

Sestdien, 1. augustā, no pulksten 10 pie kultūras nama amatnieku un mājražotāju vasaras tirdziņš. No pulksten 10 līdz 14 pasākums ģimenēm “Mazais stiprinieks”. Pulksten 14 centrā Durbes pilsētas ievērojamāko vietu un objektu pastkartes atklāšana, sāksies orientēšanās sacensības ģimenēm. Pulksten 15 orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana. Pulksten 15.30 Valmieras teātra aktieru apvienības “Žerāri” koncerts.

Priekulē

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 21 kultūras nama dīķa promenādē koncerts “Laternu stundā”. Programmā būs “Crazy Dolls” koncerts, konkursa “Par sakoptu novadu” pirmās kārtas uzvarētāju sveikšana, pārsteigumu balvas interesantāko peldlīdzekļu lietotājiem. Pirms tumsas – uguns šovs.

Liepājā

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 11 un 14 Leļļu teātrī pirmizrāde “Es un mana mamma”.

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 20 klubā “Fontaine Palace” spēlēs DJ Ai-VA.

Piektdien, 31. jūlijā, pulksten 21 kultūras namā “Wiktorija” grupa “Stūrī zēvele”.

Sestdien, 1. augustā, pulksten 11 Leļļu teātrī izrāde “Es un mana mamma”.

Sestdien, 1. augustā, pulksten 21 teātra stāvlaukumā koncertuzvedums “Meklējam aktierus!”.

Svētdien, 2. augustā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā izrāde “Lote un onkulis Eduards”.

Svētdien, 2. augustā, pulksten 17 Svētās Trīsvienības katedrālē ērģeļmūzikas koncertcikla “Mūzika dievnamam” piektais koncerts. Piedalīsies Ilze Barlo (ērģeles) un Marlēna Keine (soprāns).

Rudē

Sestdien, 1. augustā, pulksten 16 skolas estrādē Rudes skola svinēs 145 gadu jubileju. Tiek aicināti visi skolas absolventi, pedagogi un darbinieki uz jubilejas koncertu, kurā ar muzikālu priekšnesumu priecēs Andris Ērglis un Jānis Strazds. Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta pa tālruni 26880535, lai regulētu apmeklētāju daudzumu un sēdvietu skaitu “Covid-19” apstākļos. Ieeja – brīva.