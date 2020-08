Kurp doties? Svētki Dunalkā un Pāvilostā, koncerts Bārtas upē

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Dunalkā

Sestdien, 22. augustā, pulksten 10 sporta hallē ar zolītes turnīru un basketbolu sāksies Parka svētki. Pulksten 14 apmeklētāji aicināti pulcēties uz sportiskām jautrībām gan komandās, gan pāros – varēs mēroties spēkiem auto vilkšanā un sievu nešanā. Būs arī citādas komandu atrakcijas un spēles. Pulksten 14.30 kultūras namā bērniem notiks balonu ballīte. Pulksten 18.30 pie kultūras nama dziedās aktieris Edgars Pujāts.

Pulksten 19.45 būs komandu un pāru apbalvošana. Noslēgumā zaļumballe kopā ar grupu “Pa ceļam”.

Liepājā

Piektdien, 21. augustā, no pulksten 9 līdz 17 Rožu laukumā Vasaras ražas tirdziņš.

Piektdien, 21. augustā, no pulksten 10 līdz 19 biedrības namā skatāma gladiolu ziedu izstāde.

Piektdien, 21. augustā, pulksten 19 brīvdabas koncertzālē “Gypsy Camp” grupas “Rebel Riot” koncerts.

Piektdien, 21. augustā, pulksten 20 klubā “Fontaine Palace” dīdžeju nakts.

Piektdien, 21. augustā, pulksten 21 Karostas cietuma paviljonā filma “Blakus”.

Piektdien, 21. augustā, pulksten 21 kultūras namā “Wiktorija” grupa “Triānas parks”.

Sestdien, 22. augustā, no pulksten 9 līdz 17 Rožu laukumā Vasaras ražas tirdziņš.

Sestdien, 22. augustā, no pulksten 10 līdz 19 biedrības namā skatāma gladiolu ziedu izstāde.

Sestdien, 22. augustā, pulksten 12 Leļļu teātrī pirmizrāde “Ilgonis un (vis) visums”.

Sestdien, 22. augustā, pulksten 16 Lāčplēša dārzā, Atmodas bulvārī 9, ar koncertu sāksies Lāčplēša dārza svētki. Piedalīsies iluzionists Zigmārs Atvars, Liepājas 2. mūzikas skolas audzēkņi (Karosta), dejotāji un dziedātāji no privātsākumskolas “Varavīksne”, būs arī mīmu un cirka performances. Pulksten 18 – Jūras spēku orķestra koncerts. Svētku laikā būs arī radošās darbnīcas, vizināšanās ar zirgu (maksas), spēles kā no seniem laikiem, parka bufete un retro fotogrāfs. Ieeja – brīva.

Sestdien, 22. augustā, pulksten 18 muzeja pagalmā varēs iepazīt ugunsritālu kopā ar postfolka apvienību “Saule i tuvāk”.

Sestdien, 22. augustā pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” Jolantas Gulbes-Paškevičas koncerts.

Sestdien, 22. augustā, pulksten 19 brīvdabas koncertzālē “Gypsy Camp” grupas “Carnival Youth” koncerts.

Svētdien, 23. augustā, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Ilgonis un (vis) visums”.

Svētdien, 23. augustā, pulksten 17 Svētās Trīsvienības katedrālē ērģeļmūzikas koncertcikla “Mūzika dievnamam” astotais koncerts. Piedalīsies Paula Šūmane (vijole) un Ilona Birģele (ērģeles).

Pāvilostā

Piektdien, 21. augustā, pulksten 20 atpūtas laukumā pie novadpētniecības muzeja vijoļu dueta “Violin Diivas” Saulrieta koncerts. Ieeja – brīva.

Sestdien, 22. augustā, pulksten 14 biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” rīko Lejas ielas svētkus. Programmā: ekskursija “Ko stāsta Lejas ielas mājas” un iedzīvotāju sagatavotās aktivitātes. Pēc ekskursijas Lejas ielā 1 svētku zupas baudīšana “Covid-19” noskaņās. Pulksten 17 Sabiles amatierteātra izrāde “Mucenieks un Muceniece”. Lietus gadījumā izrāde būs kultūras namā.

Priekulē

Sestdien, 22. augustā, pulksten 9 Galvenā ielā, laukumā pretim bērnu laukumam un ģimeņu dārzam, Bagāžnieku tirgus. Ikviens var braukt un tirgot, dāvināt, atdot labas, bet pašam vairāk nevajadzīgas lietas, izņemot pārtikas produktus.

Otaņķos

Sestdien, 22. augustā, pulksten 5 “Upeskrastos”, Bārtas upē, gregoriskie dziedājumi “Schola Cantorum Riga” izpildījumā un muzikālā apvienība “Gan’ gan’”, kuru pārstāv Ieva Tālberga un Diāna Jansone, Vara Siliņa mikroorķestris un Rucavas lauku kapela “Paurupīte”. Pulksten 7 pasākums turpināsies krastā, kur varēs dzirdēt “Saule i tuvāk”, varēs aplūkot Ingas Ozolas fotoizstādi “Aust gaismiņa, lec saulīte” laivu šķūnī un iet jestrās rotaļās ar folkloras kopu “Ķoči” no Liepājas. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā koncerts notiks “Upeskrastu” šķūnī.

Rucavā

Sestdien, 22. augustā, pulksten 13 “Centra dzirnavās’’ grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” atvēršanas svētki.

Vērgalē

Piektdien, 21. augustā, pulksten 20 muižas laukumā Inese Bergmane un Edgars Pujāts brīvdabas koncertā “Es esmu mīlējis...”. No pulksten 21.30 līdz 24 atpūtas vakars kopā ar Aldi Briljonoku.