Kurp doties? Rudens skapja revīzija Gaviezē, balle Virgā un tūrisma rallijs Priekulē

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur uzmanības centrā būs Rudens skapja revīzija Gaviezē, Rudens balle Virgā, teātrīs Vaiņodē un Pāvilostā, kā arī tūrisma rallijs Priekulē.

Bunkā

3. oktobrī pulksten 12 Bunkas kultūras nama pagalmā Rudens andele.

3. oktobrī pulksten 15 Bunkas kultūras namā Liepājas jauniešu koncerts "(Paš)prieks". Ieeja - brīva.

Cīravā

3. oktobrī pulksten 11 Cīravas kultūras namā Tibetas dziedinošo bļodu meditācija. Vietu skaits ierobežots. Pieteikties pa telefonu, zvanot 2924763. Līdzi ņemt siltākas, ērtākas drēbes, plediņu, paklājiņu, termosā tēju un groziņā cienastu.

Gaviezē

4. oktobrī pulksten 12 Gaviezes kultūras namā Rudens skapja revīzija ar Jolandas Suvorovas humora šovu. Informācija un pieteikšanās andelmaņiem pa tālruņiem 22007079 vai 29188714.

Grobiņā

3. oktobrī pulksten 11 Grobiņas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina bērnus no četru līdz sešu gadu vecumam uz pasākumu "Labrīt, bibliotēka!". Gaidīti mazie lasītāji kopā ar kādu ģimenes locekli - mammu, tēti, vecmāmiņu, vectētiņu, māsu vai brāli. Drošības apsvērumu dēļ interesentiem jāpiesakās pa tālruni 26336034.

Kazdangā

2. oktobrī pulksten 14 Kazdangas bibliotēkas lasītavā radošā darbnīca skolēniem "Iepriecini savu skolotāju!". Ieeja - brīva.

Papē

3. oktobrī Papē pie Tūrisma informācijas punkta "Dzintarvēji" sāksies pasākums "Putni un citi Papes iemītnieki". Pulksten 10.45 dalībnieku pulcēšanās pie TIP “Dzintarvēji” (Fišerejas). No pulksten 11 līdz 14 pārgājiens no Papes putnu murda gar jūru uz Fišereju. No pulksten 11 līdz 15 nodarbības par ūdens un kāpu floru/faunu pie TIP “Dzintarvēji” (Fišerejas).

Pāvilostā

3. oktobrī pulksten 17 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Lielplatones amatierteātra izrāde "Jūras gaiss".

Priekulē

3. oktobrī pulksten 11 pie Priekules sporta halles tiks dots starts tūrisma rallijam "Brauc un priecājies".

3. oktobrī pulksten 13 Priekules kultūras namā Priekules bibliotēkas organizēts dzejas dienu pasākums "Grēksūdze vējam". Būs muzikāla tikšanās ar Aiju Celmu (dzeja), Inesi Jonušku (dzeja), Anriju Kārkliņu (dzeja, mūzika) un Intu Špilleri (dzeja). Ieeja - brīva.

Nīcā

3. oktobrī pulksten 14 Nīcas kultūras nama Baltajā zālē senioru satikšanās "Kastaņu brieduma laikā".

Liepājā

2. oktobrī pulksten 19 Liepājā, mākslas galerijas “Romas dārzs” Berči zālē, radošās telpas "Austras istaba", kultūras programmā viesosies dziesminiece Nora Grosbārde, Austras biedrības rīkotā dziesminieku konkursa “Tīrradnis” skatītāju simpātijas balvas ieguvēja.

2. oktobrī pulksten 19 Liepājas Latviešu biedrības namā koncerts "Aija.Igo.Tikšanās". Koncertā skanēs J.Lūsēna, J.Strazda, A.Engelmaņa, S.Mences, Z.Liepiņa, L.Celmas-Kursietes un citu komponistu dziesmas mīlas lirikas noskaņā sieviešu kora ,,Aija” izpildījumā, esejas un dzeja - autora Igo lasījumā un solo dziedājumā, kā arī ģitāras virtuoza Māra Kupča sniegumā. Koncerta pavadošās grupas sastāvā būs izcili instrumentālisti J. Strazda vadībā.

2. oktobrī pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" koncertsērijā "Personīgi" koncerts "Artemis Quartet. Bēthovens un Vasks".

2. oktobrī pulksten 22 klubā "Fontaine Palace" pankroka grupas "Jūdas graši" un "LP33".

3. oktobrī pulksten 11 Leļļu teātrī izrāde "Es un mana mamma".

3. oktobrī pulksten 13 un 18 Liepājas teātrī pirmizrāde "Dēmons".

3. oktobrī pulksten 19 pludmales kafejnīcā "Red Sun Buffet" koncertu ciklā "Sunset Music" saksofonists, dziedātājs Uldis Veigurs un pianists Rustams Bagirovs.

3. oktobrī pulksten 21 kultūrvietā "Kursas putni" grupas "Nejauši" koncerts.

4. oktobrī pulksten 13 un 18 Liepājas teātrī izrāde "Dēmons".

Rucavā

3. oktobrī pulksten 9 Rucavas tirgus laukumā ar Rudens tirgu sāksies "Lielie rudens ražas svētki Rucavā". Pulksten 12 kultūras namā ražas izstāde "Mana vasara burciņā" un Roberto Meloni pavārgrāmatas "Pa Latvijas novadiem ar Roberto" prezentācija un koncerts. Pulksten 20 - Rudens ražas balle. Spēlēs "Talsu muzikanti". Ieeja - trīs eiro.

Vaiņodē

3. oktobrī pulksten 17 Vaiņodes kultūras namā Vaiņodes amatierteātra "Kuratieši" pirmizrāde "Sievasmātes bizness". Režisore - Inga Ezeriete. Ieeja - brīva.

Virgā

2. oktobrī pulksten 20 Virgas tradīciju namā Rudens balle kopā ar Jāni Krūmiņu no "Apvedceļa". Suminās Virgas pagasta sakoptāko sētu saimniekus.