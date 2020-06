Kurp doties? Līgo svētku pasākumi Lejaskurzemes novados

Piedāvājam Vasaras saulgriežu un Līgo svētku pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Bārtā

Svētdien, 21. jūnijā, pulksten 19 pie kultūras nama Saulgriežu ielīgošana kopā ar kapelu “Luste”. Būs kopīga ugunskura iedegšana. Lūgums ņemt līdzi ziedojumu ugunij. Ieeja ar Jāņu ziedu pušķi rokās.

Durbē

Svētdien, 21. jūnijā, no pulksten 18 līdz 21 pie muzeja pilskalnā Vasaras saulgriežu tirdziņš. Ierašanās Līgo vainagos (skaistāko vainagu īpašnieku sveikšana un fotogrāfēšanās). Pasākumu kuplinās folkloras kopa “Traistēni” no Krotes, ar līdzi paņemtām Jāņu zālēm varēs veidot kopīgu vainagu ap Līgo ugunskuru. Varēs piedalīties alus kausu tukšošanas un riepu velšanas sacensībās. Pulksten 20.30 noslēgumā skrējiens “Vasaras Saulgriežu skrējiens Durbē”.

Otrdien, 23. jūnijā, pulksten 22 pilskalnā tiks iekurts Līgo ugunskurs.

Dunalkā un Vecpilī

Otrdien, 23. jūnijā, no pulksten 11 būs “Muzikālā kustība Līgo noskaņās” pa Vecpils un Dunalkas pagastiem. Pulksten 11 – Rāva (pie “Rijnieku” mājām), pulksten 11.30 – Dunalkas centra laukums, pulksten 12.30 – Vecpils pilskalns, pulksten 13 – kalnā pie “Medulāju” mājām, pulksten 13.30 – krustojumā pie medinieku mājas, pulksten 14 – kalnā pie “Ķīķīzeru” mājām, pulksten 14.30 – pie “Senču” mājām (augšējie Līvāni), pulksten 15 – pie “Ausekļu” mājām (lejas Līvāni), pulksten 15.30 – Vecpils centrā pie daudzdzīokļu mājām.

Grobiņā

Sestdien, 20. jūnijā, pulksten 18 pie pilsdrupām Vakara tirgus.

Svētdien, 21. jūnijā, pulksten 6.30 pilsdrupu pakājē latviešu spēka dziesmas etnoansambļa “Kuršu sievas” izpildījumā.



Embūtē

Pirmdien, 22. jūnijā, pulksten 15 Joda dambī aktiera Andra Bērziņa koncerts. Būs Līgu un Jāņu sveikšana.

Kazdangā

Otrdien, 23. jūnijā, no pulksten 9.30 pagastā Līgo svētku ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Zīle” un pūtēju orķestri “Kazdanga”. Maršruts : Bojas, SIA “Elpa”, Valatas daudzdzīokļu mājas, Kazdangas daudzdzīvokļu mājas, pansionāts “Rokaiži”.

Krotē

Sestdien, 20. jūnijā, pulksten 20 pie bibliotēkas folkloras kopa “Traistēni” aizdegs Vasaras saulgriežu ugunskuru. Pasākumu kuplinās muzikants Edgars Ziņģe no Kuldīgas. Būs siera tirgus.

Medzē

Sestdien, 20. jūnijā, pulksten 20.30 starp Kapsēdes daudzdzīvokļu mājām Jāņu ielīgošana kopā ar grupu “VIA Sienāži”.

Papē

Svētdien, 21. jūnijā, no pulksten 17 “Vītolnieku” priekšpagalmā ar Zāļu vakaru – zāļu lasīšana, vaiņagu un vītņu vīšana, zāļu vakara izdziedāšana, Jāņu vietas iekārtošana – sāksies Jāņu svinības. Pirmajiem un tālākajiem Jāņa bērniem – skābeņu zupa. No pulksten 19 sētā Jāņu ielīgošana: Jāņa bērnu ierašanās, Jāņa bērnu un mājas ļaužu savstarpēja aplīgošana, Jāņa mātes un Jāņa tēva pušķošana, zāļu mešana “laidarā”, siera un alus prasīšana, cienāšana ar sieru un alu, Jāņa mātes un Jāņa tēva aplīgošana. No pulksten 21 jūrmalā – Saulrieta svētīšana: Jūras un Saules izdziedāšana, Saules pavadīšana, Jāņuguns iedegšana, Lāpu gājiens uz Jāņa sētu. No pulksten 23 līdz 24 sētā – Jāņu nakts: Jāņu ugunskura iedegšana, skaistāko Jāņa dziesmu izdziedāšana un Jāņu goda mielasts.

Liepājā

Otrdien, 23. jūnijā, pulksten 21 svētku programma “Līgo Liepājā”, ko raidīs “ReTV” televīzijā, “Rietumu Radio” un Liepājas pašvaldības lapā sociālajā tīklā “Facebook”. Svētku vakara programmu ar dziesmām no latviešu kinofilmām un teātra izrādēm ielīgos dziedošo aktieru kvartets – Dita Lūriņa-Egliena, Mārtiņš Egliens, Everita Pjata-Gertnere un Viktors Ellers. Pēc koncerta Jāņu ugunskuru ar īpašu rituālu Baltijas jūras krastā iedegs Liepājas postfolka apvienība “Saule i tuvāk". Tuvāk pusnaktij lustīgos deju ritmos ballēties aicinās grupa “Tālbraucēji”. Svētku programma ir sagatavota iepriekš un tiks raidīta ierakstā.

Nīcā

Svētdien, 21. jūnijā, pulksten 17 pie novada domes vasaras krāšņākās melodijas Nīcas apvienotā sieviešu un vīru koru izpildījumā. Pulksten 18 pie novada Tūrisma un informācijas centra Jāņus ieskandinās Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. Pulksten 19 pie Bārtas upes tilta Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis izdziedās Jāņu dziesmas “100 km ap Nīcu”. Vēl šajā vakarā tiks apvienoti divi laikmeti, sendienu tradīcija mūsdienu izpildījumā – zibakcija “Metat vainadziņ’! Lai tajā piedalītos, meitām līdzi jāņem zāļu vainags, kuru mest Bārtas upē.

Rucavā

Otrdien, 23. jūnijā, pulksten 8 tirgus laukumā Līgo tirgus. Pulksten 9 apmeklētājus priecēs Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un kapela “Paurupīte”.



Vaiņodē

Līdz 22. jūnijam (izņemot 21. jūniju) no pulksten 9 līdz 13 Raiņa ielā 5 mājamatnieku un mājražotāju darbu izstāde-tirdziņš.