Kurp doties? Kazdangā Parka svētki, Kalētos kartupeļu ballīte, Otaņķos varēs satikt meistaru

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur uzmanības centrā būs Parka svētki Kazdangā, bet Otaņķos varēs satikt savu meistaru.

Aizputē

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 19 Ideju mājā, Katoļu ielā 5 “Brīvais mikrofons”. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu info@idejumaja.lv.

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 19 “Lapka Hemp” dziesminieks Haralds Sīmanis.

Kalētos

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 13 Priedienā aktīvās atpūtas pasākums “Briedēns 2020”.

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 18 tautas nama pagalmā muzikālais vakars “Rudens noskaņā” kopā ar aktieri Kārli Neimani. Pulksten 19 kartupeļu ballīte “Kopā jautrāk”. Katram jāsarūpē kāds cienasts no kartupeļiem prezentācijai un konkursam. Dejas spēlēs muzikants Artis Arājs. Ieeja ballē – trīs eiro.

Kazdangā

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 10 pie kultūras centra ar amatnieku un mājražotāju andeli sāksies Parka svētki. Pulksten 12 sāksies veloorientēšanās ģimenēm “Pasakains piedzīvojums Kazdangas muižas parkā” (reģistrēšanās no pulksten 11 pie Kazdangas pils). No pulksten 12 līdz 17 ezerā orientēšanās ar katamarāniem.

Dalības maksa – trīs eiro stundā, izklaides brauciens ar katamarānu – pieci eiro stundā. Pulksten 13 uz pils balkona pūtēju orķestra “Kazdanga” koncerts. Pulksten 14 pie bibliotēkas Hennas darbnīca (maksa – viens līdz pieci eiro), pie kultūras centra – jautrības un piedzīvojumi bērniem kopā ar indiāni un Parka peli. Pulksten 15 kultūras centrā muzikāla stāstu pēcpusdiena “5 Minūtes sev” ar mūziķi un dzejnieku Mārtiņu Bergmani (“Lustīgais Blumīzers”). Pulksten 17 kultūras centrā koncertā ansamblis no Bauskas “Ziņģes brāļi”. Pulksten 18.30 pie pils orientēšanās pasākumu apbalvošana. Pulksten 19 pie pils “Greentrials Bike Tour” BMX paraugdemonstrējumi. No pulksten 20 līdz pusnaktij kultūras centrā balle ar grupu “Galaktika”. Vietu skaits ierobežots! Biļetes par pieciem eiro iepriekšpārdošanā var iegādāties Kazdangas pagasta pārvaldes kasē. Galdiņu var rezervēt pa tālruni 26681805. Bibliotēkā skatāma Māra Grīvas izstāde “Noslēpumainā Kurzeme”, bet kultūras centra foajē Māra Grasmaņa fotogrāfiju izstāde “Dejotprieks”. Muzejs apmeklētājiem būs atvērts no pulksten 10 līdz 17.

Pāvilostā

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 19.30 atpūtas laukumā pie novadpētniecības muzeja

Pāvilostas bibliotēka aicina uz mūzikas un dzejas vakaru kopā ar dzejnieku un mūziķi Lauri Valteru.

Liepājā

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 18 Leļļu teātrī izrāde “Ilgonis un (Vis) visums”.

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” Džeza nedēļas noslēguma koncerts.

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 20 Jāņa Čakstes laukumā grupas “Astro'n'out” koncerts.

Piektdien, 4. septembrī, pulksten 22 klubā “Fontaine Palace” grupa “Pakavrockband”.

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Lāča namiņš”.

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” koncertprogramma “Drum& Bass”.

Svētdien, 6. septembrī, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Ilgonis un (Vis) visums”.

Svētdien, 6. septembrī, pulksten 15 biedrības namā Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra “Projekts” uzvedums “Aiziet jūriņā!”. Režisore – Karīna Tatarinova.

Svētdien, 6. septembrī, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” Arstarulsmirus koncertsērija “Skatu punkti”.

Svētdien, 6. septembrī, pulksten 18 kultūras namā “Wiktorija” dziesminieks Haralds Sīmanis.

Otaņķos

Sestdien, 5. septembrī, no pulksten 10 līdz 15.30 tautas namā pasākuma “Satiec savu meistaru” pirmajā daļā praktiska meistarklase “Zīļu vainaga darināšanas posmi” Margaritas Muntagas vadībā. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 27842689. Būs sieviešu tautisko galvassegu izstāde – Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija “Liepava”; lekcijas un stāsti par Nīcas un Bārtas zīļu vainagu un sievu galvassegām, kā arī vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš līdz pulksten 15. Pulksten 14 – ugunskura vietas atklāšana, maizes izstrādājumu gatavošanas darbnīca bērniem, ekoskolas PII “Spārīte” vides darbnīca bērniem – mini kukaiņu māju veidošana un vietējo kolektīvu koncerts.